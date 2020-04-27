المؤتمرنت -

الأرصاد يحذر من تدفق السيول في الشعاب والوديان

قال المركز الوطني للأرصاد إن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وتوقع المركز في نشرته الجوية هطول أمطار على أجزاء متفرقة من المحافظات الجبلية من تعز جنوباً إلى صعدة شمالاً.. مشيرا إلى احتمال امتداد الأمطار غرباً إلى أجزاء من سواحل محافظات حجة، الحديدة وتعز والمناطق الداخلية المحاذية لها، وشرقاً إلى أجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية.



ودعا المركز المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر من تدفق السيول في الشعاب والوديان، وعدم التواجد في ممراتها أثناء وبعد هطول الأمطار.