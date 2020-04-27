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أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة رجل الاعمال الحاج احمد قاسم برياء جابر الحمدي، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع

الأمين العام يعزي بوفاة الحاج أحمد قاسم الحمدي

المؤتمرنت -
الأمين العام يعزي بوفاة الحاج أحمد قاسم الحمدي
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة رجل الاعمال الحاج احمد قاسم برياء جابر الحمدي، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وأعرب أمين عام المؤتمر عبر البرقية عن تعازيه وعظيم مواساته لأولاد الفقيد محمد وعبدالله وربيع وكافة آل برياء في مديرية ريدة بعمران، بهذا المصاب.. منوهاً إلى إسهامات الفقيد وبصماته في اعمال البر والاحسان والاعمال الخيرية.

سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".








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