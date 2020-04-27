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المؤتمر نت - حذر المركز الوطني للارصاد مجدداً المواطنين من تدفق السيول، ودعاهم إلى عدم التواجد في ممراتها

الارصاد يحذر مجدداً المواطنين من تدفق السيول

المؤتمرنت -
الارصاد يحذر مجدداً المواطنين من تدفق السيول
توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء، وهطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرة تحذيرية أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعديةعلى أجزاء من المحافظات الجبلية من صعدة شمالاً حتى تعز جنوباً.

وأشار إلى أن الأمطار قد تمتد شرقاً إلى أجزاء من الهضاب الداخلية وغرباً لتشمل أجزاء من السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها، كما يتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الصحراوية لمحافظات مأرب، الجوف، البقع وشبوة.

وحذر المركز المواطنين مجدداً من تدفق السيول، ودعاهم إلى عدم التواجد في ممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم، ونصح أيضاً بعدم استخدام الهواتف النقالة عند حدوث الصواعق.

وأفاد المركز بهطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية يوم الأحد، على كل من محافظات صنعاء، عمران، ذمار، حجة ، المحويت، مبيناً أن أمطاراً رعدية هطلت خارج نطاق محطات الرصد الجوي على العديد من المحافظات الجبلية وشملت أجزاء من المرتفعات الغربية.








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