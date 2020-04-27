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المؤتمر نت - استمرت قوى العدوان في خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، والتصعيد العسكري والغارات الجوية على عدد من المحافظات

قوى العدوان تواصل تصعيدها العسكري

المؤتمرنت -
قوى العدوان تواصل تصعيدها العسكري
استمرت قوى العدوان في خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، والتصعيد العسكري والغارات الجوية على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات قوى العدوان بالحديدة بلغت 68 خرقاً بينها استحداث تحصينين قتاليين في شارع الـ 50 ومنطقة كيلو 16، وتحليق طائرتين حربيتين في أجواء منطقة كيلو 16 ومدينة حيس.

كما شملت تسعة خروقات بقصف مدفعي لعدد 100 قذيفة و 55 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأشار المصدر إلى استهداف مكثف للغزاة والخونة بالرشاشات المختلفة والمدفعية على مناطق متفرقة في شارع الـ 50 ومنطقة 7 يوليو السكنية، في حين حلق طيران العدوان الحربي والتجسسي في أجواء مدينتي حيس والشعب .

وحلق طيران العدوان التجسسي في أجواء مديرية بيت الفقيه، والطيران الحربي والتجسسي في أجواء شارعي صنعاء والـ 50 وكيلو 16 والمنظر .

وقصفت قوى العدوان بثلاث قذائف هاون شارع الـ 50 في مدينة الحديدة.

وذكر المصدر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية أفشلوا محاولة تسلل نفذها العدو باتجاه مواقعهم في مديرية رغوان بمحافظة مأرب.

وأفاد بأن طيران العدوان شن 13 غارة على مديرية صرواح وأربع غارات على مديرية مجزر، وثلاث غارات على مديرية مدغل في محافظة مأرب.

ولفت المصدر إلى أن الطيران شن غارة على مديرية كتاف في محافظة صعدة، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية.








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