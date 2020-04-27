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المؤتمر نت - قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ليز غراندي "الحل في اليمن واضح، وتحتاج أطراف النزاع إلى الشجاعة لوقف القتال وبدء التفاوض"

غراندي: الحل في اليمن يحتاج لشجاعة أطراف النزاع وبدء التفاوض

المؤتمرنت -
غراندي: الحل في اليمن يحتاج لشجاعة أطراف النزاع وبدء التفاوض
قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ليز غراندي "الحل في اليمن واضح، وتحتاج أطراف النزاع إلى الشجاعة لوقف القتال وبدء التفاوض".

ودعت غراندي في بيان لها جميع الأطراف إلى وقف القتال وبدء التفاوض، باعتبارها الطريقة الوحيدة لإيقاف المأساة التي يعيشها الشعب اليمني.

وقالت "التفاوض هو الطريقة الوحيدة التي ستتوقف بها هذه المأساة التي لا نهاية لها أبداً".

وتابعت غراندي بالقول "لا أحد منا بالفعل يعلم مدى المعاناة التي يمكن أن يتحملها الشعب اليمني".

وأشارت إلى إن اليمن يتعرض لسيول لا تحدث سوى مرة واحدة لكل جيل، وتسببت في تضرر أكثر من مائة ألف شخص في جميع أنحاء البلاد منذ منتصف أبريل الجاري”.

وأكدت أن الظروف أصبحت صعبة للغاية بالنسبة لآلاف الأسر النازحة أصلا والتي فقدت الآن المأوى وحصص الغذاء والمستلزمات المنزلية.

وذكر البيان أن أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء، عدن، أبين، لحج ومأرب الأكثر تضرراً، حيث ألحقت السيول أضراراً بالطرق والجسور وشبكة الكهرباء وتسببت في تلوث شبكات المياه، كما قطعت عن آلاف الأشخاص القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية.








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