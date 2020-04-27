المؤتمرنت -

الصحة العالمية مجدداً: الوقت طويل على نهاية كورونا

جدد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس اليوم التأكيد أن وباء كورونا لم يزل أمام نهايته وقت طويل.



إلى ذلك، أضاف مدير المنظمة الأممية في مؤتمر صحافي في جنيف أن مكافحة الملاريا تأثرت بسبب تفشي كورونا.



واعتبر أنه "كان على العالم الاستماع" إلى المنظمة التي حذرت من فيروس كورونا المستجد منذ نهاية كانون الثاني/يناير، مشدداً على أن السلطات الصحية العالمية لا يمكنها إجبار الدول على تنفيذ توصياتها.



وقال تيدروس أدانوم غيبريسوس "كان على العالم الاستماع بانتباه إلى منظمة الصحة العالمية، لأن حال الطوارئ العالمية أعلنت في 30 كانون الثاني/يناير"، مع تسجيل 82 إصابة بالفيروس خارج الصين ولكن بدون إحصاء وفيات.



وعبر مدير منظمة الصحة العالمية عن خشيته من تداعيات كورونا على الخدمات الطبية الأخرى.



كان مدير عام منظمة الصحة العالمية أكد قبل أيام، أن غالبية الدول لا تزال في المراحل الأولى من التصدي لفيروس كورونا المستجد، معتبراً أن غالبية سكان العالم هم عرضة للإصابة بكوفيد-19.



وأضاف المدير العام في مؤتمر صحافي عبر الفيديو "لا يخطئن أحد: أمامنا طريق طويل. هذا الفيروس سيكون معنا لفترة طويلة".



وأوصت المنظمة بضرورة أن يكون أي رفع لإجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء الوباء تدريجياً، محذرة من أن تخفيف القيود قبل الأوان سيؤدي إلى عودة جديدة للعدوى.