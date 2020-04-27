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المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة إلى عضو اللجنة الدائمة الرئيسية الأستاذ عبدالواحد قاسم منصور الشهلي نائب رئيس دائرة العلاقات الخارجية، بوفاة والده الشيخ قاسم منصور الشهلي، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني

رئيس المؤتمر يعزي عبدالواحد الشهلي بوفاة والده

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي عبدالواحد الشهلي بوفاة والده
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة إلى عضو اللجنة الدائمة الرئيسية الأستاذ عبدالواحد قاسم منصور الشهلي نائب رئيس دائرة العلاقات الخارجية، بوفاة والده الشيخ قاسم منصور الشهلي، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وأعرب رئيس المؤتمر الشعبي العام في البرقية عن تعازيه الحارة وصادق مواساته للاستاذ عبدالواحد وإلى الشيخ محمد قاسم منصور الشهلي، وبقية أفراد الأسرة، وكافة آل الشهلي بمديرية جبلة محافظة اب، بهذا المصاب.. منوهاً بأعمال الفقيد وأدواره النضالية والاجتماعية والمشهود لهم بالمواقف الوطنية.

سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"








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