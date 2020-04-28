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أخبار
المؤتمر نت - صعّدت قوى العدوان من انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، حيث بلغت 108 خروقات خلال الـ24 ساعة الماضية

انتهاكات قوى العدوان للهدنة بلغت 108 خروقات

المؤتمرنت -
انتهاكات قوى العدوان للهدنة بلغت 108 خروقات
صعّدت قوى العدوان من انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، حيث بلغت 108 خروقات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين خروقات قوى العدوان استحداث تحصينين قتاليين بشارع الخمسين ومدينة الدريهمي المحاصرة وتحليق سبع طائرات حربية في أجواء مدينة الدريهمي وحيس والشعب ومنطقتي كيلو١٦ والمنظر وشارعي صنعاء والخمسين.

وأشار المصدر إلى أن خروقات العدوان شملت أيضاً تحليق سبع طائرات تجسسية في أجواء مدينة الدريهمي وحيس والشعب ومنطقتي كيلو١٦ والمنظر وشارعي صنعاء والخمسين و٢٩ خرقاً بقصف مدفعي وصاروخي بعدد ٢٥٣ قذيفة و٦٠ خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.








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