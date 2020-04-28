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المؤتمر نت - يؤدي مرض السكري إلى قلة قدرة الجسم على معالجة الغلوكوز الموجود بالدم، وقد ينتج عنه مشاكل صحية، إذا لم يتم التحكم فيه، وتوجد أنواع مختلفة من مرض السكري، لكن في جميع الحالات يجب أن يتم اتباع النصائح

نصائح مهمة لمرضى السكري .. تعرف عليها

المؤتمرنت -
نصائح مهمة لمرضى السكري .. تعرف عليها
يؤدي مرض السكري إلى قلة قدرة الجسم على معالجة الغلوكوز الموجود بالدم، وقد ينتج عنه مشاكل صحية، إذا لم يتم التحكم فيه، وتوجد أنواع مختلفة من مرض السكري، لكن في جميع الحالات يجب أن يتم اتباع النصائح الخاصة بالعلاج منه.

ويجب على من يعاني من هذا المرض اتباع بعض النصائح من أجل تجنب الإصابة بمضاعفات قد تؤثر على صحته، بحسب موقع "ديلي ميديكال"، الذي أورد 6 من أبرز النصائح التي يجب على مرضى السكري اتباعها.

1- التخلص من الوزن الزائد
الوزن الصحي يمنحك القدرة على مواجهة أي أمراض بكفاءة أكبر، ويساعدك في التحكم في نسبة السكر في الدم.

2- الفحص الدوري
يجب عليك أن تقيس نسبة السكر في الدم يوميا، إذا أمكن ذلك، لأن المتابعة المستمرة تساعد في التعرف على تأثير الغذاء والنشاط على مستوى السكر في دمك.

3- تناول الكربوهيدرات
يجب عليك تناول الكربوهيدرات الغنية بالألياف، مثل الخضروات الخضراء والفواكه والفاصوليا والحبوب الكاملة، لأن ذلك يساعدك في الحفاظ على نسبة السكر المثالية في الدم.

4- قياس ضغط الدم والكوليسترول
يجب عليك أن تراقب مستويات ضغط الدم والكوليسترول باستمرار، إضافة إلى ممارسة التمارين لأنها تساعدك في الحصول على وزن صحي أو الحفاظ عليه.

5- النوم بصورة كافية
يجب عليك تناول قسط كاف من النوم يوميا، حتى تحافظ على صحة أفضل، وتجنب نفسك خطر حدوث مضاعفات صحية مرتبطة بمرض السكري.

6- تجنب التوتر
يؤدي الغضب والتوتر الزائد في زيادة نسبة السكر في الدم، لكن يمكنك أن تشعر ببعض الراحة من خلال الجلوس بهدوء لمدة 15 دقيقة.








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