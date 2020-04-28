المؤتمرنت -

الشوافي يكشف تفاصيل إقتراب كويكب من الأرض

كشف الخبير الفلكي عدنان الشوافي عن الجمعية الفلكية اليمنية، تفاصيل إقتراب كويكب من الأرض غداً الاربعاء، مؤكداً أن هذا الحدث لن يتكرر حتى 2079.



وجاء في بيان نشره الخبير الفلكي عدنان الشوافي على حسابه فيس بوك، الكويكب (52768) OR2-1998 غداً الاربعاء الموافق 29 أبريل 2020 يكون في أقرب مسافة له من الأرض حوالي 6.3 مليون كيلومتر من الأرض وهذة المسافة تعادل 16 مرة المسافة بين الأرض والقمر، وهي مسافة كبيرة لعبور آمن دون أي تهديد متوقع للكويكب على الأرض ويمثل مرور هذا الكويكب فرصة لهواة الفلك لرصده بالتلسكوبات حيث يقدر العلماء قطره ما بين 1.8 كيلومتر و 4.1 كيلومتر (الكويكب غير منتظم الشكل).



الجدير ذكره أن الكويكب (1998 OR2) يدور حول الشمس مرة كل حوالي 3 سنوات وثمانية اشهر ومداره البيضاوي على مسافة ما بين (1.02~3.75) وحدة فلكية ما يعني أنه عندما يكون في حضيضه المداري يكون في أقرب مسافة له من مدار الأرض حول الشمس ولكي يكون قربب من الأرض يفترض أن يترامن تواجد الكويكب في حضيضه المداري مع تواجد الأرض قرب تلك المنطقة ولا يتزامن ذلك الا في بعض السنوات وبناء على بيانات الحركة المدارية للكويكب "عن ناسا" متوقع ان يتكرر الاقتراب للكويكب من الأرض خلال القرن الحالي في السنوات التالية (2031، 2042، 2068، 2079، 2090) الا أن الإقتراب للكويكب في القرن الحالي لن يكون أقرب من اقترابه من الأرض هذة السنة 2020 ( 6.3 مليون كيلومتر)، الا في سنة 2079 حيث متوقع ان يقترب الكويكب من الأرض الى مسافة أقل من ثلث مسافة اقترابه الحالي.



عن الجمعية الفلكية اليمنية

الفلكي عدنان الشوافي