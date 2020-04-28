المؤتمرنت -

مصدر عسكري يؤكد استمرار الخروقات بالحديدة

أكد مصدر عسكري استمرار قوى العدوان في ارتكاب الخروقات لوقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الغارات الجوية والقصف الصاروخي على محافظتي مأرب وصعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح المصدر أن قوى العدوان ارتكبت 108 خروقات بينها استحداث تحصينين قتالييين جديدين في شارع الخمسين ومدينة الدريهمي المحاصرة، و٢٩ خرقاً بقصف مدفعي وصاروخي لعدد ٢٥٣ قذيفة و ٦٠ خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.



وأشار إلى أن الخروقات شملت تحليق سبع طائرات حربية في أجواء مدينة الدريهمي المحاصرة وحيس والشعب ومنطقتي كيلو١٦ والمنظر وشارعي صنعاء والخمسين وتحليق سبع طائرات تجسسية في أجواء مدينة الدريهمي المحاصرة وحيس والشعب ومنطقتي كيلو١٦ والمنظر وشارعي صنعاء والخمسين .



وذكر المصدر أن قوى العدوان استهدفت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة مناطق متفرقة في منطقة 7يوليو السكنية وشارع الـ50 والمطار ما أدى إلى أضرار في ممتلكات المواطنين .



واستهدف الغزاة والمرتزقة بالرشاشات الثقيلة وصاروخ كاتيوشا وعدد من قذائف المدفعية قرية الدحفش في أطراف مدينة الدريهمي المحاصرة، كما استهدفوا منطقة الشجن بالرشاشات.



وأفاد المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعيا سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة.



ولفت إلى أن طيران العدوان شن 15 غارة على مديرية صرواح وغارة على مديرية مجزر بمحافظة مأرب.