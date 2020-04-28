الثلاثاء, 28-أبريل-2020 الساعة: 09:45 م - آخر تحديث: 09:38 م (38: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يوم‮ ‬الصمود‮ ‬وعام‮ ‬النصر
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
البحث عن الذات
عبدالرحمن الشيبانى
كهرباء الحديدة.. النجاح يبدا من تنظيم الصفوف
عمار الاسودي
جُنُوح‮ ‬خطير
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
دروسٌ وعِبر من جائحة كورونا للإنسانيّة
بقلم/ عبدالعزيز بن حبتور
خمس‮ ‬سنوات‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬اليمني
الفريق‮/‬ جلال‮ ‬الرويشان
بعد‮ ‬خمس‮ ‬سنوات‮ ..‬لا‮ ‬حل‮ ‬إلا‮ ‬بإيقاف‮ ‬العدوان‮ ‬
خالد‮ ‬سعيد‮ ‬الديني
العطار .. في رحاب الخالدين
بقلم: عبيد بن ضبيع
أمام قيادتنا التنظيمية..!!
توفيق الشرعبي
لرئيس المؤتمر.. لا تتركنا في منتصف الطريق
د‮. ‬علي‮ ‬محمد‮ ‬الزنم‮
أخبار
المؤتمر نت - أكد مصدر عسكري استمرار قوى العدوان في ارتكاب الخروقات لوقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة

مصدر عسكري يؤكد استمرار الخروقات بالحديدة

المؤتمرنت -
مصدر عسكري يؤكد استمرار الخروقات بالحديدة
أكد مصدر عسكري استمرار قوى العدوان في ارتكاب الخروقات لوقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الغارات الجوية والقصف الصاروخي على محافظتي مأرب وصعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح المصدر أن قوى العدوان ارتكبت 108 خروقات بينها استحداث تحصينين قتالييين جديدين في شارع الخمسين ومدينة الدريهمي المحاصرة، و٢٩ خرقاً بقصف مدفعي وصاروخي لعدد ٢٥٣ قذيفة و ٦٠ خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأشار إلى أن الخروقات شملت تحليق سبع طائرات حربية في أجواء مدينة الدريهمي المحاصرة وحيس والشعب ومنطقتي كيلو١٦ والمنظر وشارعي صنعاء والخمسين وتحليق سبع طائرات تجسسية في أجواء مدينة الدريهمي المحاصرة وحيس والشعب ومنطقتي كيلو١٦ والمنظر وشارعي صنعاء والخمسين .

وذكر المصدر أن قوى العدوان استهدفت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة مناطق متفرقة في منطقة 7يوليو السكنية وشارع الـ50 والمطار ما أدى إلى أضرار في ممتلكات المواطنين .

واستهدف الغزاة والمرتزقة بالرشاشات الثقيلة وصاروخ كاتيوشا وعدد من قذائف المدفعية قرية الدحفش في أطراف مدينة الدريهمي المحاصرة، كما استهدفوا منطقة الشجن بالرشاشات.

وأفاد المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعيا سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة.

ولفت إلى أن طيران العدوان شن 15 غارة على مديرية صرواح وغارة على مديرية مجزر بمحافظة مأرب.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: الذهب يتراجع مع "تخفيف العزل"
عربي ودولي: 5 وفيات و91 إصابة بكورونا بين أطباء مصر
أخبار: السبت المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال
ملفات تفاعلية: ارتفاع وفيات كورونا في الشرق الاوسط إلى 8600 حالة ( خارطة تفاعلية)
أخبار: ارتفاع وفيات كورونا في الشرق الاوسط إلى7 آلاف حالة ( خارطة تفاعلية)
أخبار: الشوافي يكشف تفاصيل إقتراب كويكب من الأرض
أخبار: نصائح مهمة لمرضى السكري .. تعرف عليها
فنون ومنوعات: هندي يخدع السلطات ويخترق حجر كورونا
أخبار: انتهاكات قوى العدوان للهدنة بلغت 108 خروقات
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي عبدالواحد الشهلي بوفاة والده
رياضة: فريق أرسنال يعود إلى التدريبات
اقتصاد: تراجع أسعار الذهب الى اقل من 1719 دولار
أخبار: الصحة العالمية: جائحة كورونا لن تنتهي قريباً
علوم وتقنية: هل يكون دواء المعدة حلاً لكورونا؟
عربي ودولي: دولة تعلن الانتصار على فيروس كورونا
أخبار: غراندي: الحل في اليمن يحتاج لشجاعة أطراف النزاع
أخبار: قوى العدوان تواصل تصعيدها العسكري
عربي ودولي: إصابات كورونا في العالم تتجاوز 3 ملايين حالة
أخبار: الارصاد يحذر مجدداً المواطنين من تدفق السيول
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة الحاج أحمد قاسم الحمدي
أخبار: الأرصاد يحذر من تدفق السيول في الشعاب والوديان
رياضة: كلوب يبدي اهتمامه بضم مبابي
فنون ومنوعات: ألمانيا.. سطو باستخدام حقنة ملوثة بكورونا
قضايا وآراء: البحث عن الذات
عربي ودولي: إصابة 874 عسكريا روسيا بكورونا خلال شهر
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020