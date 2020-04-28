المؤتمرنت -

كورونا يودي بحياة 211 ألفاً في العالم

تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة أكثر من 210 آلاف شخص في العالم، بينهم أكثر من 85% في أوروبا والولايات المتحدة منذ ظهوره في الصين في كانون الأول/ديسمبر، بحسب تعداد أعدته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية حتى الساعة 8,45 ت غ الثلاثاء.



وأحصيت 210 آلاف و930 وفاة في العالم (3027853 إصابة)، بينها 126 ألفا و793 في أوروبا (1404171 إصابة)، القارة الأكثر تضررا بالوباء. وسجلت الولايات المتحدة أعلى عدد وفيات (56 ألفا و253)، متقدمة على إيطاليا (26 ألفا و977) وإسبانيا (23 ألفا و822) وفرنسا (23 ألفا و293) وبريطانيا (21 لفا و92).



فرنسا تبدأ الخروج من إجراءات العزل

وفرنسا التي تبدأ في 11 أيار/مايو الخروج من إجراءات العزل التي فرضت في منتصف آذار/مارس، سجلت حتى الإثنين 23 ألفا و293 وفاة لنحو 130 ألف حالة، بحسب الأرقام الرسمية.ولا يزال أكثر من 28 ألف شخص في المستشفيات.



يأتي ذلك فيما أكد رئيس الوزراء إدوار فيليب الثلاثاء أنه سيكون هناك "كمامات كافية في البلاد لتلبية الاحتياجات اعتباراً من 11 أيار/مايو"، الموعد المقرر لبدء تخفيف تدابير الاحتواء في فرنسا، إحدى الدول الأكثر تضررا من جائحة كوفيد-19.



وقال فيليب أمام النواب "نحن بصدد تسلم نحو 100 مليون قناع جراحي في الأسبوع حالياً، وسوف نتلقى ما يقرب من 20 مليون قناع للاستخدام العام قابلة للغسل اعتباراً من أيار/مايو"، مضيفًا أن العاملين في المدارس والتلامذة سيحصلون على أقنعة.



وظهرت في ألمانيا أولى مؤشرات تفاقم انتشار فيروس كورونا، فيما بدأت البلاد للتو بتخفيف إجراءات العزل رغم أن المستشارة أنغيلا ميركل عبرت عن قلقها من عودة سريعة إلى الحياة الطبيعية.



وأظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد بواقع 1144 حالة إلى 156,337.



ووفقا للإحصاء، فقد زاد عدد الوفيات بواقع 163 إلى 5913.



فيما قررت السلطات الألمانية فرض وضع الكمامات تحسبا لفيروس كورونا المستجد في كل المتاجر في برلين اعتبارا من الاربعاء، في خطوة سبق ان اتخذتها كل المناطق الألمانية الأخرى.



وقال اندرياس غايزل مساعد رئيس بلدية برلين للشؤون الداخلية في مؤتمر صحافي إن العاصمة قررت فرض هذا الاجراء الوقائي في كل المتاجر بهدف "حماية" أصحابها خصوصا، وذلك بعدما كانت فرضت وضع الكمامات في وسائل النقل العام.



وأعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الثلاثاء ان البلاد ستباشر في الرابع من ايار/مايو رفعا تدريجيا لتدابير الاغلاق، بدءا بالمتاجر الصغيرة وصالونات تصفيف الشعر والتجميل.



وقال ميتسوتاكيس في كلمة متلفزة "كما تمكنا من احتواء الموجة الاولى من الفيروس، نحن الان مستعدون للانتقال الى المرحلة الثانية (عبر) تقليص تدريجي لاجراءات" الاغلاق.



فيما أعلنت الصحة التركية: 92 حالة وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2,992 كما سجلت 2,392 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا في البلاد.



وأحصت المملكة المتحدة الثلاثاء 586 وفاة اضافية بوباء كوفيد-19 في تجاوز للعدد الذي سجل الاثنين، ما يرفع الحصيلة الاجمالية للوفيات في المستشفيات الى 21 الفا و678.



وبلغ عدد الاصابات التي احصيت رسميا 161 الفا و145 بعد تسجيل ثلاثة الاف و996 اصابة جديدة، وفق ما افاد وزير الصحة مات هانكوك في مؤتمر صحافي.



وفي النمسا، قال وزير الصحة، الثلاثاء، إن البلاد ستخفف قيود العزل العام بالسماح بتجمعات تضم 10 أشخاص.



وتنتهي في 30 أبريل القيود التي تشمل توجيهات بعدم مغادرة المنازل إلا لأسباب معدودة منها التسوق.



وفي روسيا، ذكر مركز إدارة أزمة كورونا أن عدد حالات الإصابة بالفيروس بلغ اليوم الثلاثاء 6411 حالة، وهي زيادة يومية قياسية ليصل إجمالي الإصابات إلى 93558 حالة. كما سجلت الوفيات اليومية بالفيروس 72 حالة ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 867 حالة.



إصابات إيطاليا تعاود الارتفاع

وقالت وكالة الحماية المدنية إن عدد الوفيات في إيطاليا بسب ب مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 382 اليوم الثلاثاء مقابل 333 في اليومالسابق في حين وصل العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد إلى 200 ألف حالة.



وارتفع عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة إلى 2091 مقابل 1739 حالة إصابة يوم الاثنين.



وعدد الوفيات المسجل اليوم هو الأعلى منذ يوم السبت. وقالت الوكالة إن حصيلة عدد الوفيات في إيطاليا منذ ظهور الفيروس يوم 21 فبراير شباط بلغت 27359 لتكون ثاني أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة.



وبلغ عدد الإصابات المؤكدة والتي تشمل المتوفين والمتعافين 201505 وهو ثالث أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة

وإسبانيا.



وتراجع حاليا عدد المسجلين بأنهم يحملون المرض إلى 105205 من 105813 يوم الاثنين.



وفي هولندا، قالت سلطات الصحة اليوم الثلاثاء إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 171 حالة إلى 38416، منها 48 حالة وفاة جديدة. وقال المعهد الهولندي للصحة العامة في تحديثه اليومي إن عدد الوفيات بأنحاء البلاد وصل إلى 4566.



وفي إسبانيا، قالت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إن البلاد سجلت الليلة الماضية 301 حالة وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد انخفاضا من 331 حالة وفاة في اليوم السابق. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن المرض إلى 23822، بينما زاد عدد حالات الإصابة إلى 210773 حالة من 209465 إصابة في اليوم السابق.



يأتي ذلك في الوقت الذي تتخذ فيه العديد من الدول خطوات لتخفيف إجراءات العزل العام التي أدت إلى توقف الحياة الطبيعية خلال الأسابيع الثمانية الماضية.