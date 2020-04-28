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أخبار
المؤتمر نت - الاصابات بالكوليرا في اليمن ترتفع إلى 100 ألف

مسؤول حكومي: ارتفاع حالات الاصابة بالكوليرا باليمن إلى 100ألف حالة

المؤتمرنت -
مسؤول حكومي: ارتفاع حالات الاصابة بالكوليرا باليمن إلى 100ألف حالة
قال وزير المياه والبيئة في حكومة الانقاذ الوطني ، ان الحالات المصابة بالكوليرا في اليمن ارتفعت خلال الاونة الاخيرة إلى 107 آلاف حالة.

ووجه وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير الجهات التابعة للوزارة بتكثيف الجهود الميدانية للحد من تفشي وباء الكوليرا.

وأشار إلى أن زيادة اتساع الجائحة حالياً يرجع إلى العديد من العوامل أبرزها تدفق السيول الذي يرافقها جرف المخلفات من منطقة إلى أخرى بالإضافة إلى ما تسببه السيول من تدمير لشبكات المياه والذي ينتج عنه الاختلاط بمياه الصرف الصحي في العديد من النقاط.

ولفت الوزير ، في تصريح لوكالة سبأ الرسمية، إلى أن عدم التزام المانحين بتوفير وقود التشغيل بحسب البرنامج الزمني تسبب في توقف العديد مؤسسات المياه عن الضخ بالنظام المؤسسي.

وأكد أن وزارته لن تألوا جهدا في مواجهة الوباء من خلال الأنشطة الميدانية المنفذة عبر فرق الاستجابة السريعة ناهيك عن التدخلات المرافقة التي يتم تنفيذها بشكل عاجل لتحقيق استجابة المياه والصرف الصحي للحد من وباء الكوليرا وكذا حل مشكلة وقود التشغيل والزام المانحين باستمرار إيصاله.









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