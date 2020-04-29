المؤتمرنت -

أطباء يحذرون من 6 أعراض لفيروس كورونا

لا يزال فيروس كورونا يفاجئ العلماء والأطباء والمرضى بأعراضه وآثاره الجديدة.



وحذر الأطباء الأمريكيون من 6 أعراض جديدة للفيروس التاجي، مع العلم أنهم كانوا سابقا على علم بـ 3 أعراض أساسية وهي صعوبة التنفس والسعال والحمى، بحسب صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية.



ودرس العلماء معلومات متعلقة بـ20 ألف مريض توفوا نتيجة الإصابة بالفيروس، فاتضح أن هناك أعراضا أخرى ومن أهمها فقدان حاستي الشم والذوق بالإضافة إلى الصداع والقشعريرة وآلام في العضلات والحلق.



وعلى سبيل المثال فإن 76% من المصابين بفيروس كورونا في إيران ذكروا أنهم توقفوا فجأة عن الإحساس بشم الروائح.



يذكر أن نائب مدير معهد "باستر" الروسي للأوبئة، ألكسندر سيميونوف، كان قد أعلن في وقت سابق أن 60% من المصابين بالفيروس التاجي يفقدون حاسة الشم، ما يدل على ان الفيروس يستطيع أن يتعامل مباشرة مع أنسجة جهاز الأعصاب.