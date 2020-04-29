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المؤتمر نت - خلّفت جائحة كوفيد-19 ما لا يقلّ عن 214451 وفاة في كلّ أنحاء العالم منذ ظهور الفيروس

كورونا يقتل أكثر من 214 ألف شخص بالعالم

المؤتمرنت -
كورونا يقتل أكثر من 214 ألف شخص بالعالم
خلّفت جائحة كوفيد-19 ما لا يقلّ عن 214451 وفاة في كلّ أنحاء العالم منذ ظهور الفيروس في كانون الأوّل/ديسمبر في الصين، وفق حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الثلاثاء الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش.

وشُخّصت أكثر من ثلاثة ملايين و68330 إصابة رسمياً في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء. وهذا العدد لا يعكس سوى جزء من عدد المصابين فعلياً إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلّب علاجا في المستشفى. وبين المصابين، تعافى ما لا يقلّ عن 840300 شخص.

ومنذ التعداد الذي أجري الإثنين الساعة 19,00 ت غ، تم تسجيل 5474 وفاة جديدة و70643 إصابة إضافية حول العالم.

والدول التي سجلت اكبر عدد من الوفيات في 24 ساعة هي الولايات المتحدة (1970)، والمملكة المتحدة (586)، وإيطاليا (382).

وتخطّت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عتبة مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد، أي نحو ثلث الحصيلة المسجلة عالمياً، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز.








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