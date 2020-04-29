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المؤتمر نت - استمرت قوى العدوان في خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وتنفيذ الزحوفات وشن الغارات الجوية في محافظات أخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية

تصعيد عسكري متواصل والعدوان يشن 18 غارة

المؤتمرنت -
تصعيد عسكري متواصل والعدوان يشن 18 غارة
استمرت قوى العدوان في خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وتنفيذ الزحوفات وشن الغارات الجوية في محافظات أخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 45 خرقاً بالحديدة بينها 12 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 79 قذيفة و32 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وقصفت قوى العدوان شرق حيس بأكثر من 10 قذائف هاون مع استهداف مكثف بمختلف العيارات، كما قصفت بـ19 قذيفة حارة الضبياني وشارع الـ50 بمدينة الحديدة.

وأشار المصدر إلى التصدى لزحفين واسعين لقوى العدوان في محافظتي مأرب والضالع وتكبيد العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية الظاهر بمحافظة صعدة، و16 غارة على مديرية صرواح في محافظة مأرب.








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