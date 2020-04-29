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المؤتمر نت - حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" من تنامي الأخطار على حياة خمسة ملايين طفل دون الخامسة في اليمن جراء وباء الكوليرا والإسهال المائي الحاد

اليونيسف: الأمراض المدمرة تفتك بحياة اليمنيين

المؤتمرنت -
اليونيسف: الأمراض المدمرة تفتك بحياة اليمنيين
حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" من تنامي الأخطار على حياة خمسة ملايين طفل دون الخامسة في اليمن جراء وباء الكوليرا والإسهال المائي الحاد، مع تزايد وتيرة الأمطار الغزيرة منذ منتصف أبريل الجاري.

وقالت الممثل المقيم لليونيسف في اليمن سارة بيسلو نيانتي في بيان لها "المأساة في اليمن لا تزال تتكشف للعالم بكل تجلياتها، وما يزال أطفال اليمن عرضة لعدد لا يحصى من المخاطر التي تهدد بقائهم على قيد الحياة".

وأشارت إلى أن "انتشار الكوليرا على نطاق أوسع وارتفاع مستويات سوء التغذية وتفشي الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات وجائحة فيروس كوفيد -19 في الوقت الراهن جميعها أسباب قد تؤدي إلى تفاقم الأعباء الملقاة أصلاً على كاهل الأطفال وأسرهم".

ولفتت نيانتي إلى أنه "بدون وضع حد للنزاع الممتد والمستمر منذ خمس سنوات في اليمن، ستستمر الأمراض المدمرة التي يمكن الوقاية منها في الفتك بحياة الكثيرين، وفي مقدمتهم الأطفال من أوساط الفئات الضعيفة".








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