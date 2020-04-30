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المؤتمر نت - كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية" عن حالة ماطرة جديدة متوقعة على اليمن

الشوافي يحذر من تقلبات جوية شديدة وأمطار وسيول

المؤتمرنت -
الشوافي يحذر من تقلبات جوية شديدة وأمطار وسيول
كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية" عن حالة ماطرة جديدة متوقعة على اليمن قائلا شهدت اليمن منذ الإسبوع الأخير لشهر مارس الماضي ثلاث حالات ماطرة كان آخرها منتصف الإسبوع الماضي، مع الإشارة الى الهطول المستمر الأمطار الموسمية متفاوته الشدة من خفيفة الى غزيرة خلال الأيام الماضية، وأهم ما نشير إليه في التوقعات لمؤشرات طقس اليمن لأسبوع قادم من الاربعاء 29 أبريل 2020 حتى الثلاثاء 5 مايو 2020 هو حالة من اضطراب الطقس الماطرة، حيث تجلب الحالة نشاط خلايا أمطار شديدة الغزارة متوقعة خلال الأسبوع كاملا أوج الحالة من السبت الى الثلاثاء القادم 5 مايو 2020.

وتابع "الشوافي" بالنسبة لتوزيع الأمطار خلال أسبوع قادم فإن التوقعات للهطول يكاد يغطى معظم المناطق اليمنية، الا أن تركيز الحالة بأمطار متوسطة إلى غزيزة إلى شديدة الغزارة يكون بدرجة رئسية على المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية غربية والأحواض والهضاب الداخلية (المثلث صعدة تعز عتق وما بينهما من مناطق) ولا يستبعد أن تتوسع إلى بعض المناطق في السهول والسواحل الغربية وبعض المناطق من الهضاب الشرقية، بينما متوقع الهطول للأمطار المتفرقة متفاوتة الشدة من متوسطة الى غزيرة على بقية المناطق اليمنية وتشمل ارخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والغربية والجنوبية وتغطى بعض المناطق من الصحاري والهضاب الشرقية.

كما أصدر الفلكي عدنان الشوافي تبيهات هامة ودرجة شدة التنبية مرتفعة للدرجة الثانية (باللون الأصفر) من مخاطر الأمطار العزيرة والشديدة الغزارة وما يرافقها من برق وسيول وإنخفاض في الرؤية الأفقية وانزلاقات التربة والصخور.








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