الخميس, 30-أبريل-2020 الساعة: 01:18 ص - آخر تحديث: 01:01 ص (01: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يوم‮ ‬الصمود‮ ‬وعام‮ ‬النصر
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
البحث عن الذات
عبدالرحمن الشيبانى
كهرباء الحديدة.. النجاح يبدا من تنظيم الصفوف
عمار الاسودي
جُنُوح‮ ‬خطير
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
دروسٌ وعِبر من جائحة كورونا للإنسانيّة
بقلم/ عبدالعزيز بن حبتور
خمس‮ ‬سنوات‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬اليمني
الفريق‮/‬ جلال‮ ‬الرويشان
بعد‮ ‬خمس‮ ‬سنوات‮ ..‬لا‮ ‬حل‮ ‬إلا‮ ‬بإيقاف‮ ‬العدوان‮ ‬
خالد‮ ‬سعيد‮ ‬الديني
العطار .. في رحاب الخالدين
بقلم: عبيد بن ضبيع
أمام قيادتنا التنظيمية..!!
توفيق الشرعبي
لرئيس المؤتمر.. لا تتركنا في منتصف الطريق
د‮. ‬علي‮ ‬محمد‮ ‬الزنم‮
أخبار
المؤتمر نت - بدأ الباحثون في جامعة أوكسفورد البريطانية، الخميس الماضي، اختبار لقاح تجريبي ضد فيروس كورونا، وسط تفاؤل كبير بنجاح هذا المشروع الطبي، وهو ما أثار الفضول تجاه المعلومات المتوفرة عن هذا اللقاح الواعد

لقاح "أوكسفورد" ضد كورونا.. 6 معلومات أساسية

المؤتمرنت -
لقاح "أوكسفورد" ضد كورونا.. 6 معلومات أساسية
بدأ الباحثون في جامعة أوكسفورد البريطانية، الخميس الماضي، اختبار لقاح تجريبي ضد فيروس كورونا، وسط تفاؤل كبير بنجاح هذا المشروع الطبي، وهو ما أثار الفضول تجاه المعلومات المتوفرة عن هذا اللقاح الواعد.

وقالت صحيفة "تلغراف" البريطانية إن مشروع اللقاح يشرف عليه معهد جينر بجامعة أكسفورد ومجموعة أكسفورد للقاحات، مشيرة إلى أنه سيحصل على تمويل حكومي لدعم الاختبارات ومنحه أفضل فرص النجاح.

في التالي، نستعرض أبرز المعلومات المتوفرة بشأن هذا اللقاح:

1- اللقاح أطلق عليه اسم "ChAdOx1 nCoV-19"، وتم تطويره من فيروس غير مؤذ، ثم جرى تعديله وراثيا حتى يحمل جزءا من فيروس كورونا.

ويقول الخبراء إن هذا اللقاح قادر على توليد استجابة مناعية قوية من جرعة واحدة فقط.

2- يشدد فريق الباحثين على أنه تم تطوير هذا اللقاح "في سرعة قياسية"، معبرا عن ثقته في نجاح هذا المشروع.

3- ذكر موقع "بيزنس إنسايدر" أنه جرى في وقت سابق اختبار اللقاح على ستة قرود، فاكتسبت أجسامهم مناعة ضد المرض رغم تعريضهم لمستويات عالية من الإصابة.

4- كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن نحو 6 آلاف شخص سيخضعون لاختبار لقاح أوكسفورد.

5- على الرغم من أن الخبراء يقولون إن إنتاج لقاح كورونا قد يحتاج على الأقل 12 شهرا، إلا أن فريق أوكسفورد يتوقع أن تكون الجرعات الأولية من اللقاح جاهزة في أواخر الصيف، بحلول شهر سبتمبر المقبل.

6- كشف البروفيسور أدريان هيل، مدير معهد جينر، أن "هدف الفريق هو الحصول على حوالي مليون جرعة بحلول سبتمبر، مباشرة بعد حصولنا على نتائج الاختبارات بشأن مدى فعالية اللقاح".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
ثقافة: "اليونسكو" تدين التهديدات التي تتعرض لها سقطرة
اقتصاد: توقعات بقدان 305 ملايين وظيفة بثلاثة اشهر بسبب الكورونا
علوم وتقنية: تضارب حول فعالية عقار في علاج كورونا
أخبار: اليونيسف: الأمراض المدمرة تفتك بحياة اليمنيين
أخبار: الأرصاد يجدد تحذيره للمواطنين في المحافظات
أخبار: تصعيد عسكري متواصل والعدوان يشن 18 غارة
رياضة: ممنوع "البصق" في الملاعب!
فنون ومنوعات: بكين تحظر تناول الحيوانات البرية
عربي ودولي: كورونا يقتل أكثر من 214 ألف شخص بالعالم
علوم وتقنية: أطباء يحذرون من 6 أعراض لفيروس كورونا
أخبار: صد زحفين وأسرى مرتزقة في مأرب والضالع
أخبار: الاصابات بالكوليرا في اليمن ترتفع إلى 100 ألف
أخبار: الصحة العالمية تُحذر اليمن وسوريا وليبيا
علوم وتقنية: علماء صينيون يفجّرون مفاجأة عن كورونا
أخبار: مقتل وجرح وأسر مرتزقة في مأرب والضالع
أخبار: قوى العدوان ترتكب 45 خرقاً للهدنة بالحديدة
اقتصاد: الذهب يتراجع مع "تخفيف العزل"
عربي ودولي: 5 وفيات و91 إصابة بكورونا بين أطباء مصر
عربي ودولي: كورونا يودي بحياة 211 ألفاً في العالم
أخبار: مصدر عسكري يؤكد استمرار الخروقات بالحديدة
أخبار: السبت المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال
ملفات تفاعلية: ارتفاع وفيات كورونا في الشرق الاوسط إلى 8600 حالة ( خارطة تفاعلية)
أخبار: ارتفاع وفيات كورونا في الشرق الاوسط إلى7 آلاف حالة ( خارطة تفاعلية)
أخبار: الشوافي يكشف تفاصيل إقتراب كويكب من الأرض
أخبار: نصائح مهمة لمرضى السكري .. تعرف عليها
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020