المؤتمرنت -

3 جريحات في صعدة واستمرار خرق هدنة الحديدة

أصيبت 3 نساء وتضررت ممتلكات المواطنين في محافظة صعدة جراء غارة لطيران العدوان السعودي، في وقت تواصلت خروقات قوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 48 خرقاً بين 14 بقصف مدفعي لعدد 66 قذيفة و32 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.



وأفاد المصدر أن مرتزقة العدوان قصفوا بست قذائف مدفعية وبالأعيرة الرشاشة مزرعة مواطن في منطقة كيلو16 بمديرية الدريهمي.



وأكد المصدر إصابة ثلاث نساء واحتراق سيارة مواطن وأضرار في المنازل جراء غارة لطيران العدوان على صوار الأعلى في منطقة بني معين بمديرية رازح محافظة صعدة.



كما شن طيران العدوان غارة على منطقة الحجلة في المديرية نفسها.



وأشار المصدر إلى أن الطيران استهدف بسبع غارات مديرية مجزر في محافظة مأرب، وشن أربع غارات على مديرية الحزم وغارة على المهاشمة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.