المؤتمرنت -

الأرصاد يدعو لتوخي الحيطة والحذر من تدفق السيول

دعا المركز الوطني للأرصاد المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر من تدفق السيول والاحتماء من العواصف الرعية والانهيارات الصخرية في الطرقات خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وتوقع المركز في نشرة تحذيرية هطول المزيد من الأمطار المتفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية وزخات البرد التي ستكون بعضها غزيرة وذلك على أجزاء متفرقة من المحافظات الجبلية من صعدة شمالاً إلى لحج وتعز جنوباً.



وأشار المركز إلى احتمال امتداد الأمطار غرباً إلى أجزاء من سواحل حجة والحديدة وتعز والسواحل الجنوبية والجنوبية الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها خاصة سواحل عدن، لحج، أبين وتعز، وشرقاً إلى الصحاري والهضاب الداخلية لمحافظات الجوف، مأرب، البيضاء، شبوة وأجزاء من حضرموت والمهرة.



ولفت إلى احتمال أن تكون الأمطار أكثر توسعاً وأشد غزارة يوم الجمعة، كما يتوقع هطول أمطار متفرقة على أرخبيل سقطرى.



ونصح المركز المواطنين بعدم التواجد في ممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم وممتلكاتهم. داعياً رعاة الأغنام والنحل إلى عدم تركها عرضة للأمطار والسيول.



ووفقاً للمركز هطلت أمطار غزيرة يوم الأربعاء، صاحبتها العواصف الرعدية على محافظات ريمة، ذمار، البيضاء، الجوف، غرب شبوة، مأرب، الضالع وصعدة.