المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي الدكتور محمد علي البداي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ علي صالح احمد البداي، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وأعرب رئيس المؤتمر الشعبي العام في البرقية عن تعازيه الحارة وصادق مواساته للدكتور محمد علي صالح البداي، وإخوانه، وكافة آل البداي بمحافظة ذمار، بهذا المصاب..



سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون"