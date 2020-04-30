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المؤتمر نت - هل الإفطار على التمر يساعد على الوقاية من كورونا.؟

هل الإفطار على التمر برمضان قد يساعد على الوقاية من كورونا.؟

المؤتمرنت -
هل الإفطار على التمر برمضان قد يساعد على الوقاية من كورونا.؟
يعتبر التمر من الفواكه المجففة التي يشتهر بها شهر رمضان، ويعتاد بعض الأشخاص على تناوله قبل الإفطار، نظرًا لمحتواه العالي من السكريات، التي تساهم في مد الجسم بالطاقة والحيوية، كما يحتوي على الألياف التي تهيئ المعدة لاستقبال باقي الأطعمة التي سيتم تناولها عند وجبة الإفطار.

كما يتميز التمر بمحتواه المرتفع من العناصر الغذائية الأخرى، التي تساعد على تقوية الجهاز المناعي، فهل المواظبة على تناوله في رمضان من شأنه أن يساهم في الوقاية من فيروس كورونا المستجد؟

نستعرض لكم في التقرير التالي، مدى فعالية التمر في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وفقًا لموقعي "Medicinenet" و"Medicalnewstoday".

لم يتم العثور على أي أدلة توضح أن التمر يقي من الإصابة بعدوى كوفيد-19، إلا أن الأطباء قد أكدوا أن الوقاية من الفيروس التاجي تستدعي اتباع نظام غذائي متوازن، غني بالعناصر الغذائية التي تساعد على تقوية الجهاز المناعي.

وتبين أن بعض المصابين بالفيروس المستجد، كانوا يعانون من نقص الفيتامينات، خاصةً فيتامين سي وفيتامين د، مما أدى إلى إصابتهم بالالتهاب الرئوي، أحد مضاعفات المرض القاتل.

وبالحديث عن التمر، نجد أنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تزيد من كفاءة الجهاز المناعي، ليصبح قادرًا على مكافحة العدوى الفيروسية، ومن أبرز فوائده:

1- يحتوي على نسبة عالية من مادة البوليفينول، التي تعد من مضادات الأكسدة التي تكافح الشوارد الحرة بجسم الإنسان، وبالتالي تقل فرص الإصابة بالأمراض المرتبطة بتلف الخلايا، ولا سيما كوفيد-19، على اعتبار أنه يتسبب في تلف خلايا الرئة.

2- يمثِّل فيتامين سي المتوفر بالتمر أهمية كبيرة لصحة الإنسان، إذ يساهم في تقوية المناعة، وتنقية الجهاز التنفسي من السموم الناتجة عن استنشاق ملوثات الهواء، ويقلل من فرص الإصابة بالأمراض الفيروسية، مثل نزلات البرد والإنفلونزا، ويساهم في التخفيف من حدة أعراضها في حال الإصابة بها.

3- يعمل التمر على تعزيز الجهاز المناعي، وذلك لاحتوائه على مركب بيتا 1-3 دى جلوكان، الذي يساعد على الإمساك بالأجسام الغريبة في الجسم، والتخلص من الخلايا الميتة، واستعاضتها بخلايا أخرى جديدة.

4- يوفر التمر للجسم 12% من الاحتياج اليومي من الألياف، التي تمثل أهمية كبيرة لصحة الجهاز الهضمي، إذ تحسن من حركة الأمعاء، وتسهل عملية الهضم والإخراج، وتقلل من فرص الإصابة بالاضطرابات الهضمية، مثل الإمساك والإسهال والانتفاخ، كما تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة.

5- يعتبر التمر من الأطعمة المفيدة لصحة القلب، نظرًا لمحتواه العالي من البوتاسيوم، الذي يساعد على تنشيط الدورة الدموية وضبط ضغط الدم، كما يحتوي على الماغنسيوم الذي يساهم في تنظيم ضربات القلب.

6- يعد التمر خيارًا مثاليًا لمرضى الأنيميا "فقر الدم"، لاحتوائها على نسبة عالية من الحديد والنحاس، وكلاهما يساعدان على إنتاج الهيموجلوبين بالدم.

7- يحتوي التمر على نسبة عالية من السكريات الطبيعية، التي تجعله وجبة مثالية لإمداد الجسم بالطاقة والحيوية، دون الإضرار بصحة الجهاز المناعي، على عكس السكر المتوفر بالحلويات الرمضانية، الذي يقلل من قدرة المناعة على مكافحة البكتيريا.* "الكونسلتو"








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