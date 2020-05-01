المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي الوزير المزجاجي بوفاة عمه

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة إلى وزير الدولة الدكتور حميد عوض المزجاجي عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر، في وفاة عمه الحاج علي محمد منصوب المزجاجي، الذي وافاه الاجل عن عمر ناهز الـ80 عاماً قضى جله في خدمة مجتمعه ووطنه.



وأعرب رئيس المؤتمر الشعبي العام عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية لوزير الدولة الدكتور حميد المزجاجي، وبقية أفراد الأسرة، وكافة آل المزجاجي، بهذا المصاب الاليم..



وأشاد ابوراس بمناقب الفقيد وأعماله الجليلة حيث كان من الشخصيات الاجتماعية التي سخرت حياتها لفعل الخير والصلح بين الناس وخدمة الوطن والمجتمع.



وابتهل إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان،



"إنا لله وإنا إليه راجعون "



