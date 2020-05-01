المؤتمرنت -

كورونا يراوغ ويتخفى.. أعراض نادرة بالعين والأعصاب

يبدو أن فيروس كورونا يحاول المراوغة في وجه الإجراءات العالمية لمكافحته، ويتخفى حتى يتغول، حيث قال علماء في تقرير جديد إن أعراض عصبية نادرة وغير عادية يمكن أن تظهر لدى مصابين بفيروس كورونا المستجد، وفق ما نقل موقع "ميدسكايب" المتخصص في الشؤون الطبية.



وكشف التقرير عن حالة رجل يبلغ من العمر 50 عامًا أصيب بمتلازمة "ميلر فيشر"، وهي حالة نادرة يبدأ فيها الشلل من العين، فيما أصيب آخر يبلغ من العمر 39 عامًا بالتهاب القحفية، وهي الأعصاب التي تنشأ مباشرة من الدماغ.



وكلاهما من المتغيرات الناتجة عن متلازمة غيلان باريه، ووفق موقع منظمة "مايو كلنيك" فإن متلازمة غيلان باريه هي حالة طبية نادرة يُهاجِم فيها الجهاز المناعي الأعصاب، وعادة ما تظهر الأعراض الأولى على هيئة نخز في الأطراف وضعف ينتابها".



وربط الأطباء في الصين وإيطاليا بين هذه الحالات وبين عدوى الفيروس.



في كلتا الحالتين، أجرى الأطباء التشخيصات بناءا على فحوصات العين غير الطبيعية، واستجاب المريضان للعلاج وتحسنا على مدى أسبوعين.



ويأتي التقرير الجديد بالتزامن مع رصد حالات التهاب نادرة لدى الأطفال المصابين بفيروس كورونا.



وتحقق منظمة الصحة العالمية "بشكل عاجل" في وجود صلة محتملة بين فيروس كورونا المستجد ومتلازمة كاواساكي، وهو مرض غير معروف يصيب بصفة خاصة الأطفال دون سن الخامسة، بحسب قناة الحرة.



