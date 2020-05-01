المؤتمرنت -

الوهباني يعزي بوفاة القيادي المؤتمري نعمان مغلس

بعث الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني عضو المجلس السياسي الأعلى - الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة بوفاة القيادي المؤتمري بالدائرة 66 مديرية المواسط بمحافظة تعز، نعمان عبدالله ثابت مغلس الذي وافاه الأجل في منطقة الاشروح بعد عمر قضاه في خدمة الوطن والمؤتمر الشعبي العام..



وقال الشيخ جابر في برقية التعزية التي بعثها إلى الأخ فخري نعمان عبدالله مغلس واسرتهم جميعاً إن ألأخ والصديق نعمان له خدمات لا يمكن نسيانها أو تجاوزها سواء على المستوى التنظيمي للمؤتمر أو من خلال مواقفه الخيرية والخدمية مع ابناء منطقته الاشروح قدس..



وعبر الشيخ جابر في برقية العزاء عن بالغ تعازيه ومواساته بهذا المصاب الأليم سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم اهله وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا اليه راجعون