الجمعة, 01-مايو-2020 الساعة: 08:05 م - آخر تحديث: 08:01 م (01: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يوم‮ ‬الصمود‮ ‬وعام‮ ‬النصر
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
البحث عن الذات
عبدالرحمن الشيبانى
كهرباء الحديدة.. النجاح يبدا من تنظيم الصفوف
عمار الاسودي
جُنُوح‮ ‬خطير
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
دروسٌ وعِبر من جائحة كورونا للإنسانيّة
بقلم/ عبدالعزيز بن حبتور
خمس‮ ‬سنوات‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬اليمني
الفريق‮/‬ جلال‮ ‬الرويشان
بعد‮ ‬خمس‮ ‬سنوات‮ ..‬لا‮ ‬حل‮ ‬إلا‮ ‬بإيقاف‮ ‬العدوان‮ ‬
خالد‮ ‬سعيد‮ ‬الديني
العطار .. في رحاب الخالدين
بقلم: عبيد بن ضبيع
أمام قيادتنا التنظيمية..!!
توفيق الشرعبي
لرئيس المؤتمر.. لا تتركنا في منتصف الطريق
د‮. ‬علي‮ ‬محمد‮ ‬الزنم‮
أخبار
المؤتمر نت - بعث الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني عضو المجلس السياسي الأعلى - الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة بوفاة القيادي المؤتمري بالدائرة 66 مديرية المواسط بمحافظة تعز، نعمان عبدالله ثابت مغلس

الوهباني يعزي بوفاة القيادي المؤتمري نعمان مغلس

المؤتمرنت -
الوهباني يعزي بوفاة القيادي المؤتمري نعمان مغلس
بعث الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني عضو المجلس السياسي الأعلى - الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة بوفاة القيادي المؤتمري بالدائرة 66 مديرية المواسط بمحافظة تعز، نعمان عبدالله ثابت مغلس الذي وافاه الأجل في منطقة الاشروح بعد عمر قضاه في خدمة الوطن والمؤتمر الشعبي العام..

وقال الشيخ جابر في برقية التعزية التي بعثها إلى الأخ فخري نعمان عبدالله مغلس واسرتهم جميعاً إن ألأخ والصديق نعمان له خدمات لا يمكن نسيانها أو تجاوزها سواء على المستوى التنظيمي للمؤتمر أو من خلال مواقفه الخيرية والخدمية مع ابناء منطقته الاشروح قدس..

وعبر الشيخ جابر في برقية العزاء عن بالغ تعازيه ومواساته بهذا المصاب الأليم سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم اهله وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا اليه راجعون








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: بوتشيتينو يريد توتنهام "ليتحقق الحلم"
فنون ومنوعات: ليلى علوي وتعلق على صورة شبيهتها
عربي ودولي: الامم المتحدة تأسف لافتقار العالم للزعامة في حرب كورونا
عربي ودولي: وفيات كورونا تتخطى 228 ألفا ومليون متعافي
أخبار: قوى العدوان ارتكبت 69 خرقاً خلال 24 ساعة
أخبار: ناطق الجيش: تصعيد العدوان سيقابل بضربات موجعة
أخبار: هل الإفطار على التمر يساعد على الوقاية من كورونا.؟
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي الدكتور محمد علي البداي
أخبار: الأرصاد يدعو لتوخي الحيطة والحذر من تدفق السيول
أخبار: 3 جريحات في صعدة واستمرار خرق هدنة الحديدة
عربي ودولي: وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز الـ60 ألفا
فنون ومنوعات: ذئب يتجول داخل حي سكني في السعودية
أخبار: وفيات كورونا بين الذكور والإناث.. دراسة تكشف النسبة
رياضة: إنييستا لا يفكر في الاعتزال
علوم وتقنية: لقاح "أوكسفورد" ضد كورونا.. 6 معلومات أساسية
أخبار: الشوافي يحذر من تقلبات جوية شديدة وأمطار وسيول
ثقافة: "اليونسكو" تدين التهديدات التي تتعرض لها سقطرة
اقتصاد: توقعات بقدان 305 ملايين وظيفة بثلاثة اشهر بسبب الكورونا
أخبار: دعوات للأمم المتحدة لزيادة دعم القطاع الصحي باليمن
علوم وتقنية: دراسة تكشف تفاصيل علاقة ضوء الشمس بكورونا
أخبار: رصد 48 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة
أخبار: 12 غارة لطيران العدوان على الجوف ومأرب
علوم وتقنية: تضارب حول فعالية عقار في علاج كورونا
أخبار: اليونيسف: الأمراض المدمرة تفتك بحياة اليمنيين
أخبار: الأرصاد يجدد تحذيره للمواطنين في المحافظات
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020