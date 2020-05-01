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المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة رجل الأعمال حمزة محسن العطاس، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة رجل الأعمال حمزة العطاس

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة رجل الأعمال حمزة العطاس
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة رجل الأعمال حمزة محسن العطاس، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن.

وأعرب رئيس المؤتمر الشعبي العام في برقيته عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية للشيخ طه حمزة محسن العطاس وبقية افراد الاسرة، وكافة آل العطاس بمديرية ميدي محافظة حجة، بهذا المصاب.

ونوه بمناقب الفقيد حمزة العطاس وجهده الخيري وعطائه الانساني وسعيه المتواصل لإصلاح ذات البين وخدمته للوطن والمؤتمر الشعبي العام، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وان يسكنه فسيح جناته وان يعصم قلوب اهله وذويه بالصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون ".








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