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المؤتمر نت - واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، فيما أصيبت طفلة بقناصة المرتزقة في محافظة تعز واستهدف قصف صاروخي ومدفعي القرى الحدودية بمحافظة صعدة

إصابة طفلة بقناصة المرتزقة بتعز وخروقات بالحديدة

المؤتمرنت -
إصابة طفلة بقناصة المرتزقة بتعز وخروقات بالحديدة
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، فيما أصيبت طفلة بقناصة المرتزقة في محافظة تعز واستهدف قصف صاروخي ومدفعي القرى الحدودية بمحافظة صعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر مصدر عسكري أن خروقات قوى العدوان وصلت إلى 69 خرقاً بينها زحف في حيس، وتحليق طائرتين حربيتين في أجواء مدينة حيس وطائرتين تجسسيتين في شارع الـ50 وكيلو16.

ومن بين الخروقات 18 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 191 قذيفة و41 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأوضح المصدر أن قوى العدوان استهدفت بكثافة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة مناطق متفرقة من شارع الـ 50 ومنطقة 7 يوليو السكنية، وقصفت بثلاث قذائف هاون منطقة كيلو 16.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان قصفت بصواريخ الكاتيوشا والرشاشات الثقيلة قريتي الشجن والدحفش بأطراف مدينة الدريهمي المحاصرة.

وشنت قوى العدوان زحفاً من أربعة مسارات ترافق مع قصف مكثف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على مواقع الجيش واللجان الشعبية في قرية مغاري بمديرية حيس .

وأكد المصدر إصابة طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات برصاص قناصة مرتزقة العدوان في عزلة حذران بمديرية التعزية محافظة تعز.

وفي محافظة صعدة أفاد المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح ومناطق متفرقة من مديرية شدا .








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