المؤتمرنت -

أمطار غزيرة على صنعاء.. والأرصاد يحذر المواطنين

تشهد العاصمة صنعاء في الاثناء هطول أمطار غزيرة على معظم أحياء العاصمة، وحذر المركز الوطني للارصاد المواطنين من تدفق السيول والاحتماء من العواصف الرعية والانهيارات الصخرية في الطرقات.



وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول المزيد من الأمطار متفاوتة الشدة المصحوبة بالعواصف الرعدية على عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وأوضح المركز في نشرته التحذيرية أن الأمطار ستهطل على أجزاء من المحافظات الجبلية من لحج وتعز جنوباً إلى صعدة شمالاً مع احتمال امتدادها شرقاً إلى أجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية لمحافظات الجوف ومأرب والبيضاء وشبوة وحضرموت.



وأشار إلى أن الأمطار تشمل سواحل محافظات حجة والحديدة وتعز ولحج وصولاً إلى سواحل محافظتي عدن وأبين والمناطق الداخلية المحاذية لها.



وحذر المركز الموطنين في المحافظات المتوقع هطول الأمطار عليها من ضرورة توخي الحيطة من تدفق السيول في الشعاب والوديان، وعدم التواجد في ممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم.



وقد هطلت يوم أمس أمطاراً متفاوتة الشدة بعضها غزيرة خارج محطات الرصد الجوي على معظم المحافظات، خاصة صنعاء، تعز، إب، ذمار، البيضاء، ريمة، المحويت، حجة، صعدة، عمران، الجوف، مأرب، شبوة والضالع، تدفقت على إثرها السيول في الشعب والوديان.