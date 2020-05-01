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المؤتمر نت - حيا المؤتمر الشعبي العام كافة العمال والعاملات في كل قطاعات الإنتاج وميادين العمل والبناء في أنحاء اليمن بمناسبة الأول من مايو العيد العالمي للعمال، كما حيا المؤتمر بوجه خاص كافة العاملين في المجال الصحية من اطباء ومساعدين وممرضين وممرضات والذين يقفون اليوم في الخط الدفاعي الاول لمواجهة جائحة كورونا

المؤتمر يحيي عمال اليمن ويُشيد بالاطباء والممرضين بوجه خاص

المؤتمرنت -
المؤتمر يحيي عمال اليمن ويُشيد بالاطباء والممرضين بوجه خاص
حيا المؤتمر الشعبي العام كافة العمال والعاملات في كل قطاعات الإنتاج وميادين العمل والبناء في أنحاء اليمن بمناسبة الأول من مايو العيد العالمي للعمال.

وحيا المؤتمر بوجه خاص كافة العاملين في المجال الصحية من اطباء ومساعدين وممرضين وممرضات والذين يقفون اليوم في الخط الدفاعي الاول لمواجهة جائحة كورونا متمنيا لهم السلامة والتوفيق في عملهم.

وأكد المؤتمر أن هذه المناسبة تأتي كل عام لتذكر بالدور الرائد لكل عمال وعاملات اليمن بمختلف مواقعهم في عملية البناء والاعمار والإنجاز وبصماتهم الجلية في رفد مسيرة التنمية ودعم كل التحولات الوطنية التي شهدتها البلاد ولم تكن لتتحقق لولا تضحيات تلك السواعد السمراء والأكف البيضاء والوجوه النقية والنفوس الأبية.

وأشاد المؤتمر بالجهود الطيبة التي يبذلها العمال والعاملات في سبيل زيادة الإنتاج وتحسين العمل بمختلف أشكاله رغم العدوان الذي تشنه دول تحالف الشر بقيادة السعودية والامارات.

ودعا المؤتمر الشعبي العام كافة عمال وعاملات اليمن إلى مزيد من التماسك والثبات لتعزيز وحدة الصف الوطني إلى جانب أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية من أجل تواصل واستمرار التصدي للعدوان ومؤامراته والوصول إلى النصر.








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