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المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة بوفاة عضو اللجنة الدائمة الشيخ احمد علي العصيمي رئيس فرع المؤتمر بمديرية الخبت محافظة المحويت، والذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء الوطني والتنظيمي

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القيادي أحمد العصيمي

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القيادي أحمد العصيمي
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة بوفاة عضو اللجنة الدائمة الشيخ احمد علي العصيمي رئيس فرع المؤتمر بمديرية الخبت محافظة المحويت، والذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء الوطني والتنظيمي.

وأعرب رئيس المؤتمر الشعبي العام عبر البرقية عن تعازيه وعظيم مواساته لنجل الفقيد عصام أحمد علي العصيمي، وإخوانه، وبقية افراد الاسرة، وكافة آل العصيمي بمديرية الخبت محافظة المحويت، بهذا المصاب الذي عم ألمه الجميع.

وأشاد ابوراس بالمواقف الوطنية للفقيد وإسهاماته في إنجاح العمل التنظيمي وما كان يتمتع به من ثقافة وقدرة تنظيمية متميزة جعلته دوماً يتمكن من انجاز كافة المهام المسندة اليه بدرجة عالية من القدرة والتفرد، وذلك ما أكسبه احترام وتقدير كل من حوله من القيادات والفعاليات المؤتمرية التي ظل معها ولم يبخل قط في سبيل تقديم عصارة جهده لخدمتها وخدمة المؤتمر عبر العديد من المحطات المهمة في مسيرة المؤتمر.

وأكد أن المؤتمر خسر برحيل الشيخ أحمد علي العصيمي واحداً من أبرز قياداته التنظيمية المتسمة بالنشاط والفاعلية والمهنية.. سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون "








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