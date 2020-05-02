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المؤتمر نت - قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 148 ألف شخص في اليمن، يشكلون 21 ألف أسرة، تضرروا جراء السيول التي ضربت 13 محافظة

الأمم المتحدة: تضرر 148 ألف يمني جراء السيول

المؤتمرنت -
الأمم المتحدة: تضرر 148 ألف يمني جراء السيول
قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 148 ألف شخص في اليمن، يشكلون 21 ألف أسرة، تضرروا جراء السيول التي ضربت 13 محافظة.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن في بيان له الجمعة، أن "الأمطار الغزيرة والفيضانات التي بدأت منتصف أبريل (نيسان)، استمرت في جميع أنحاء اليمن، وأدت إلى تضرر طرق وجسور وشبكة الكهرباء وإمدادات المياه".

وأضاف أن "السيول أدت إلى قطع إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية لآلاف الأشخاص".

وتابع: "تضررت ما يقدر بنحو 21 ألفا و240 أسرة، تشكل ما مجموعه 148 ألفا و680 شخصا في 13 محافظة (من أصل 22)، منذ منتصف أبريل 2020".

وذكر البيان أن تأثيرات السيول كانت صعبة للغاية بالنسبة إلى آلاف العائلات النازحة، ممن فقدت مأواها وغذاءها ومستلزماتها المنزلية الأساسية.

ولفت إلى أنه "رغم محدودية الموارد المالية للقيام بالاستجابة الإنسانية تجاه أضرار السيول، واصل الشركاء في المجال الإنساني توسيع نطاق الاستجابة للمجتمعات المتضررة في جميع أنحاء البلاد".








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