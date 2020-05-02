المؤتمرنت -

طيران العدوان يقصف منفذ عفار الجمركي واحتراق عدد من الشاحنات

استهدف طيران العدوان السعودي فجر اليوم مركز جمرك عفار بمحافظة البيضاء بعدة غارات، ما أدى سقوط قتلى وجرحى واحتراق عدد من الناقلات المحملة بالبضائع.



وأوضحت مصلحة الجمارك في بيان لها أنها لم تتمكن من معرفة عدد القتلى والجرحى بسبب استمرار تحليق الطيران المعادي.



وأكدت أن موقع ساحة الجمرك المستهدف تم إبلاغ الأمم المتحدة بإحداثياته عند بدء العمل به في محافظة البيضاء في شهر نوفمبر 2019م وهو المنفذ الرئيس لتدفق الغذاء والدواء لاسيما بعد إغلاق وحصار العدو لميناء الحديدة.



وأشارت إلى أن المركز تتواجد فيه مئات الشاحنات المحملة بالغذاء وهذا الاستهداف هو استهداف للشعب اليمني ومحاصرته في الغذاء والدواء لاسيما في ظل مخاطر تفشي وباء كورونا.



كما أكدت مصلحة الجمارك أن هذا الاستهداف ليس الأول للمواقع المدنية فقد سبق للعدوان قصف مركز ميتم الجمركي أكثر من مرة ومكتب جمارك ورقابة ذمار الجمركي وهذا الاستهداف هو الأعنف وأدى إلى الحاق أضرار بشرية ومادية كبيرة.



وحملت مصلحة الجمارك دول العدوان والأمم المتحدة المسئولية الكاملة .. داعية الغرف التجارية للتحرك والمنظمات الدولية لحماية الأعيان المدنية والمواطنين من جرائم دول العدوان.