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المؤتمر يدين قصف العدوان لمركز جمرك عفار في البيضاء

أدان المؤتمر الشعبي العام قصف طيران العدوان السعودي لمنفذ عفار الجمركي في منطقة السوادية محافظة البيضاء والذي أودى بحياة عدد من المدنيين، واحتراق عدد من شاحنات المواد الغذائية.



واعتبر المؤتمر الشعبي العام استهداف طيران العدوان لمنفذ عفار الجمركي، جريمة جديدة تضاف الى قائمة وسجل جرائم الحرب والإبادة الممنهجة التي يرتكبها تحالف العدوان بحق اليمنيين، والتي ادت الى استشهاد وجرح عشرات الآلاف من النساء والأطفال والشيوخ على مرأى ومسمع العالم.



وحمل المؤتمر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية مسؤولية استمرار تحالف العدوان في ارتكاب جرائم الحرب مكتملة الأركان بحق الشعب اليمني.. مؤكدا أن صمت المجتمع الدولي شجع تحالف العدوان على الاستمرار في ارتكاب هذه الجرائم.



وجدد المؤتمر، مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية والإنسانية، بتشكيل لجان دولية محايدة للتحقيق في كل الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان وإحالة المتسببين والمنفذين بارتكابها إلى المحاكم الدولية كمجرمي حرب.



معبراً عن تعازي قيادة المؤتمر الشعبي العام الحارة لأسر الشهداء، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنياً للجرحى الشفاء العاجل.