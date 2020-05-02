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أخبار
المؤتمر نت - حذر المركز الوطني للارصاد الجوية بشدة المواطنين من

مركز الارصاد يطلق تحذير عاجل للمواطنين

المؤتمرنت -
مركز الارصاد يطلق تحذير عاجل للمواطنين
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس التي يرافقها هطول للأمطار المتفاوتة الشدة والمصحوبة بالعواصف الرعدية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

كما توقع المركز في نشرة تحذيرية أن أشد الأمطار غزارة ستهطل على السواحل الغربية لمحافظة الحديدة والمرتفعات الجنوبية الغربية لمحافظتي إب وتعز.

وأشار المركز إلى أن أمطاراً متفاوتة الشدة وغزيرة أحياناً ستهطل على المرتفعات الجبلية من تعز ولحج جنوباً إلى صعدة شمالاً وتمتد شرقاً لتشمل الهضاب الداخلية والمناطق الصحراوية لمحافظات الجوف، مأرب، البيضاء، شبوة، حضرموت والمهرة.

وذكر أن السواحل الجنوبية وخاصة المناطق الداخلية المحاذية منها لمحافظات عدن، أبين، شبوة، وحضرموت ستتأثر بحالة عدم الاستقرار المصحوبة بهطول للأمطار متفاوتة الشدة.

وحذر المركز بشدة المواطنين من تدفق السيول، داعياً إلى توخي الحيطة وعدم التواجد في ممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، كما حذر سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والانهيارات الطينية والصخرية على الطرقات في المرتفعات الجبلية.

وأفاد المركز بهطول أمطار متفاوتة الشدة (متوسطة إلى غزيرة) يوم الجمعة شملت محافظات صنعاء ، تعز، إب ، ذمار، مأرب البيضاء، ريمة، المحويت، حجة، صعدة، عمران، حضرموت والمهرة.

وأوضح أن كمية الأمطار المسجلة في صنعاء بلغت 32 ملم، والمهرة 27.8 ملم، ذمار 46.3 ملم ، ريمة 12 ملم، إب 17.2 ملم ، المحويت 26.1 ملم، عمران 11.5 ملم.








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