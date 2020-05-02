المؤتمرنت -

شرف: استهداف منفذ عفار جريمة تضاف لسجل العدوان الإجرامي

أدان وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله استهداف طيران تحالف العدوان بقيادة السعودية لمنفذ عفار الجمركي في منطقة السوادية محافظة البيضاء والذي أودى بحياة عدد من المدنيين بما في ذلك ضحايا من جنسيات غير يمنية.



وأوضح الوزير شرف أن منفذ عفار الجمركي يُعد موقعاً مدنياً وشرياناً رئيسياً لتدفق القاطرات المحملة بالمواد الغذائية والأدوية التي يستوردها القطاع الخاص، في ظل استمرار الحصار على ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي.



واعتبر استهداف طيران العدوان لمنفذ عفار الجمركي، جريمة جديدة تضاف إلى السجل الإجرامي لدول العدوان التي يعاقب عليها القانون الدولي الانساني.



وقال" في الوقت الذي تتوحد في جهود العالم لتلبية نداء الأمين العام للأمم المتحدة ودعوات مجلس الأمن ومنظمة الصحة العالمية لمواجهة ومكافحة جائحة كوفيد-19، يستمر تحالف العدوان في ممارسة سياسة العقاب الجماعي بحق الشعب اليمني".



وأكد الوزير شرف أن هذا الهجوم العدواني، يؤكد عدم جدية تحالف العدوان نحو التهدئة والسلام لإنهاء العدوان العسكري ورفع الحصار والشروع في خطوات الحل السلمي الشامل .. لافتاً إلى أن إعلان العدوان لهدنة من جانب واحد، محاولة لتلميع نفسه أمام الرأي العالمي.



وجدد وزير الخارجية التأكيد على أن صنعاء ما تزال تمد يد السلام العادل والمشرف للشعب اليمني، وبما يحفظ لليمن الأمن والاستقرار والحفاظ على سيادته على كامل أراضيه.

