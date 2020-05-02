المؤتمرنت -

منظمة تعتزم تقديم ألف سرير و400 جهاز تنفس صناعي لليمن

أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن نيتها تسليم ألف سرير و400 جهاز تنفس صناعي لعدد من المناطق المتفرقة في اليمن.



وقالت المنظمة في تغريدات على "تويتر"، إنها وفرت 520 سريراً طبياً و208 جهاز تنفس اصطناعي لوحدات العناية المركزة في اليمن، قبل تسجيل 6 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في مدينة عدن.



وأشارت إلى أنها ستوزع 1000 سرير إضافي، و400 جهاز تنفس اصطناعي في مختلف المحافظات اليمنية، مشيرة إلى دعمها للفرق العاملة، في هذه "الأوقات العصيبة التي تمر بها اليمن".



وأضافت "سنقف جنباً إلى جنب للاستجابة سوياً من أجل وقف انتشار كوفيد19"، وذلك بعد تسجيل حالات إصابة في عدن، ومحافظة تعز المجاورة لها.



