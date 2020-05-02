المؤتمرنت -

ابوراس يعزي القيادي المؤتمري علي محمد صوعان

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابوراس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشـيخ محمد صوعان، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة زاخرة بالعطاء وخدمة مجتمعه ووطنه.



وأعرب رئيس المؤتمر في البرقية عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته القلبية للشيخ علي محمد صوعان عضو اللجنه الدائمة عضو قيادة المؤتمر بمديرية عبس محافظة حجه، وبقية أفراد الأسرة، وكافة آل صوعان، بهذا المصاب الاليم..



سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون"