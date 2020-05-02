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المؤتمر نت - كشفت دراسة حديثة أن فيروس كورونا قادر على إصابة الخلايا المعوية والتكاثر فيها، مما يشير إلى إمكانية انتشار العدوى

دراسة تكشف طريقة جديدة لانتقال العدوى بكورونا

المؤتمرنت -
دراسة تكشف طريقة جديدة لانتقال العدوى بكورونا
كشفت دراسة نشرتها بوابة Eurekalert الأوروبية، أن فيروس كورونا قادر على إصابة الخلايا المعوية والتكاثر فيها، مما يشير إلى إمكانية انتشار العدوى ليس فقط عن طريق القطرات المحمولة جوا.

فقد قام علماء هولنديون من معهد هابريشت، والمركز الطبي بجامعة إيراسموس في روتردام، وجامعة ماستريخت، بفحص آثار الفيروس التاجي على نماذج زراعة الخلايا في الأمعاء البشرية واستجابة هذه الخلايا. فعندما تمت إضافة الفيروس التاجي إلى جينيوم هذه الخلايا، سرعان ما أصيبت بالعدوى وزاد عدد الخلايا المصابة بشكل مفاجئ.

ووفقا للخبراء، فإن كثيرون من المرضى يعانون من أعراض أخرى لـ COVID-19 مثل الغثيان والإسهال، فضلا عن الكشف عن الجسيمات الفيروسية في البراز، وتشير البيانات التي تم الحصول عليها من هذه الدراسة، إلى أن الفيروس يمكن أن ينتشر من خلال ما يسمى "انتقال فيروس البراز عن طريق الفم" أي أن الفيروس الموجود في براز شخص مصاب يمكن أن ينتقل بالعدوى إلى شخص سليم من هذا البراز.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي، أن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد يشكل وباء عالميا. ووفقا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، تجاوزت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في العالم سقف 3.3 مليون حالة، في حين تقترب حصيلة الوفيات من ربع مليون شخص.

ولا تزال الولايات المتحدة في المركز الأول من حيث عدد الوفيات والمرضى، وهناك نظام كارثة كبير قائم.

وفي لائحة الدول الأكثر تعرضا لتفشي الفيروس التاجي تأتي على التوالي: إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، بينما تحتل روسيا المرتبة السابعة في عدد المصابين، قبل أيران والصين وتركيا.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، السبت، عن تسجيل 57 وفاة و9623 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بحسب وكالة "نوفوستي".

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي كورونا في روسيا في تقريرها اليومي أن مجموع الإصابات بالفيروس التاجي في البلاد أصبح بذلك 123054 حالة، فيما توفي حتى الآن 1222 شخصا.








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