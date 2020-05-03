المؤتمرنت -

الصحة العالمية تحذر من "تأثير مدمر" لكورونا في اليمن

حذرت منظمة الصحة العالمية من احتمالية تأثير فيروس كورونا على نصف سكان اليمن الذي يعاني من هشاشة القطاع الصحي جراء الحرب المستمرة منذ أكثر من 5 سنوات.



وقالت المنظمة الأممية في بيان صادر عن مكتبها في اليمن السبت "لا يزال النظام الصحي في اليمن يعاني من الهشاشة والضعف ونقص حادٍ في عدد العاملين"، مشيرة إلى أن الإمدادات اللازمة لمكافحة كورونا غير كافية بشكل كبير".



ولفت البيان إلى أنه "منذ الإعلان عن الجائحة، طرحت المنظمة العديد من السيناريوهات المُسندة بالبيّنات على السلطات المحلية لكي تتضح لها الصورة الكاملة عن احتمالية تأثير هذا الفيروس على 16 مليون رجل وامرأة وطفل؛ أي ما يزيد عن 50% من السكان".



وأردف البيان: "سيظل كورونا تهديدا كبيرا للشعب اليمني والنظام الصحي المتعثر إذا لم يتم تحديد حالات الإصابة وعلاجها وعزلها وتتبُّع مُخالِطيها على النحو السليم، حتى وإن كانت حالة واحدة".



وفي تغريدات على "تويتر"، قالت المنظمة إنها وفرت 520 سريراً طبياً و208 جهاز تنفس اصطناعي لوحدات العناية المركزة في اليمن، قبل تسجيل 6 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في مدينة عدن.



وأشارت إلى أنها ستوزع 1000 سرير إضافي، و400 جهاز تنفس اصطناعي في مختلف المحافظات اليمنية، مشيرة إلى دعمها للفرق العاملة، في هذه "الأوقات العصيبة التي تمر بها اليمن".



وكانت المنظمة الأممية أكدت في احصائياتها اليومية أن عدد الحالات المؤكدة مخبرياً إصاباتها بفيروس كورونا في اليمن ارتفع الجمعة إلى 7 حالات تم تسجيلها في تعز وعدن. مشيرة إلى أن عدد حالات الوفاة بالفيروس في اليمن بلغت حالتي وفاة في عدن، وحالة شفاء واحدة من كورونا في مدينة الشحر بحضرموت.