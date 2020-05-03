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المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، عدد من برقيات التعازي، حيث بعث برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ محمد علي الزويدي عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر، مدير عام مديرية سيحوت، والذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء الوطني والتنظيمي

رئيس المؤتمر يعزي آل الزويدي وآل عقيل

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي آل الزويدي وآل عقيل
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، عدد من برقيات التعازي، حيث بعث برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ محمد علي الزويدي عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر، مدير عام مديرية سيحوت، والذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء الوطني والتنظيمي.

واشار ابوراس، الى مناقب الفقيد الراحل، كواحد من مؤسسي المؤتمر الشعبي العام بمحافظة المهرة، والمشهود لهم بالمواقف الوطنية.

وأعرب رئيس المؤتمر الشعبي العام عن أحر التعازي وعظيم المواساة للشيخ علي محمد علي سعيد الزويدي وإخوانه، وبقية أفراد الأسرة وآل الزويدي وإلى قيادات المؤتمر الشعبي العام في مديرية سيحوت ومحافظة المهرة في هذا المصاب.. سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما بعث الشيخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام، برقية عزاء مماثلة إلى عضو اللجنة الدائمة الرئيسية الأستاذ محمد عبدالوهاب حسن عقيل، وكافة آل عقيل، في وفاة عمه الشيخ قاسم عقيل.

وعبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام، عن أحر تعازيه وصادق مواساته بهذا المصاب.. سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

”إنا لله وإنآ إليه راجعون“








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