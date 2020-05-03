المؤتمرنت -

الارصاد يحذر مجدداً المواطنين من تدفق السيول

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، مجدداً من تدفق السيول والتدني في مدى الرؤية الأفقية والانهيارات الصخرية والطينية خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وتوقع المركز في نشرة تحذيرية هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية عموماً.



وأشار إلى أن الأمطار ستمتد شرقاً نحو أجزاء من الهضاب الداخلية، لتشمل أجزاء من مرتفعات محافظات الضالع، لحج، أبين، البيضاء، شبوة، مأرب والجوف وذلك خلال فترتي الظهيرة والسماء وقد تمتد حتى فترات متأخرة من الليل.

كما توقع المركز أن تشمل الامطار أجزاء من صحارى محافظات مأرب، الجوف، حضرموت والمهرة والمناطق الساحلية بوجه عام والمناطق المحاذية لها عموماً وكذا أرخبيل سقطرى.

وذكر أن الشابورة المائية والضباب ستتشكل على منحدرات محافظات حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز، الضالع، لحج، أبين وأجزاء من مرتفعات محافظات البيضاء، شبوة وحضرموت.



ودعا المركز المواطنين إلى عدم التواجد في بطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار، وعدم استخدام الهواتف النقالة وإطفاء كافة الأجهزة الكهربائية والاحتماء في أماكن آمنة أثناء العواصف الرعدية.

وحذر سائقي المركبات في الطرقات والمنحنيات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الافقية بسبب السحب المنخفضة والشابورة والضباب وكذلك من الانهيارات الصخرية والطينية.



وأفاد المركز بهطول أمطار يوم السبت تفاوتت شدتها على أجزاء من محافظات صنعاء ، المحويت ، تعز، البيضاء، وأجزاء من صحارى حضرموت والمهرة ، موضحاً أن الأمطار المسجلة في سيئون بلغت كميتها 45 ملم، وفي ذمار 17 ملم، ريمة 9.6 ملم، إب 4.6 ملم، عمران 3.3 ملم، حجة 3.2 ملم.