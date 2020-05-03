المؤتمرنت -

بن حبتور يناقش مع غراندي دعم اليمن لمواجهة كورونا

التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم الممثل المقيم للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية لدى اليمن ليز غراندي.



جرى خلال اللقاء مناقشة الدور الأممي والدولي المطلوب لمواجهة جائحة كورونا في اليمن في ظل المعلومات المعلنة عن تسجيل حالات مصابة بهذا الفيروس في عدد من المحافظات الواقعة تحت الاحتلال.



وتطرق اللقاء إلى المسؤولية الملقاة على عاتق منظومة العمل الإنسانية العاملة حاليا في اليمن، سيما الصحة العالمية واليونيسف وأطباء بلا حدود في دعم القطاع الصحي على المستوى الوطني من خلال توفير محاليل الفحص وأجهزة الفحص الحراري والتنفس الصناعي اللازمة لمواجهة أي مستجدات تتصل بفيروس كورونا.



وتناول اللقاء الأهمية الكبيرة للقرارات والإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها حكومة الانقاذ ممثلة باللجنة الوزارية لمكافحة الأوبئة وما يمثله تقيّد المواطنين بها من ضرورة بالغة للحد من مخاطر كورونا وتلافي انتشاره على نطاق واسع، بخلاف ما تمثله العملية التوعوية بطرق الوقاية الإحترازية من هذا الوباء وتكثيفها من أهمية في سياق مواجهة هذه الجائحة وتلافي أضرارها المباشرة وغير المباشرة على صحة وسلامة المواطنين وحياتهم اليومية.



وتم التأكيد على المسؤولية الأصيلة للأمم المتحدة ومنظماتها المختصة وذات العلاقة لإسناد القطاع الصحي وتحسين قدراته الطبية والعلاجية في مواجهة أي طارئ يتصل بجائحة كورونا عبر توفير مليون محلول طبي لفحص الحالات المشتبه إصابتها وأجهزة التنفس المطلوبة وذلك بالنظر إلى طبيعة التحديات والإشكاليات التي يمر بها القطاع الصحي حاليا نتيجة تداعيات العدوان والحصار السعودي الإماراتي.