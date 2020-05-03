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أخبار
المؤتمر نت - صنعاء.. إغلاق ثلاث آبار مياه بمديريتي معين والتحرير

صنعاء.. إغلاق ثلاث آبار مياه بمديريتي معين والتحرير

المؤتمرنت -
صنعاء.. إغلاق ثلاث آبار مياه بمديريتي معين والتحرير
أغلق مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة اليوم، ثلاث آبار مياه بمديريتي معين والتحرير لمخالفتها الأسعار المحددة.

وأوضح مدير مكتب الصناعة بالأمانة صادق صلاح، أنه تم إغلاق بئري مياه بمديرية معين وبئر بمديرية التحرير لمخالفة بيع سعر الوحدة المباعة للمتر المكعب للوايتات والمحددة بـ 300 ريال.

وأشار إلى أن حملات النزول الميداني للرقابة على أسعار مياه الآبار والوايتات ستستمر بكافة المديريات لتخفيف معاناة المواطنين في ظل استمرار العدوان والحصار.

فيما أشار نائب مدير مكتب الصناعة بالأمانة علي عبدالعزيز الحاج أنه تم النزول لعدد من آبار المياه للاطلاع على مدى التزامها بالأسعار المقرة من أمانة العاصمة.

يذكر أن قرار أمين العاصمة حدد سعر الوايت سعة ستة آلاف لتر ما يعادل 30 برميل بـ 4500 ريال وسعر الوحدة للمتر المكعب من مياه الآبار للوايتات بـ 300 ريال وسعر الوحدة عبر شبكات المياه الخاصة بـ 400 ريال.








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