المؤتمرنت -

تأجيل الامتحانات العامة باليمن حتى إشعار آخر

أعلنت وزارة التربية والتعليم تأجيل إختبارات الشهادة العامة للمرحلتين الأساسية والثانوية حتى إشعار آخر.



وأوضح نائب وزير التربية رئيس اللجنة العليا للاختبارات الدكتور همدان الشامي أن الوزارة قررت تأجيل الاختبارات في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.



وأكد أن الوزارة أصدرت أرقام جلوس طلاب الصف التاسع، حيث أصبح بإمكان الطلاب المتقدمين لاختبارات الشهادة الأساسية للعام الدراسي 2019- 2020م الحصول على أرقام جلوسهم من خلال زيارة الموقع الالكتروني للإدارة العامة للاختبارات



www.yemenexam.com



ولفت إلى حرص الوزارة على استكمال المقرر الدراسي للطلاب عبر تقنيات التعلم عن بعد وذلك بالدروس المتلفزة التي تبث عبر الفضائيات الوطنية أو الإلكترونية عبر الموقع .. منوها بجهود اللجان لاستكمال تجهيزات تنفيذ الإختبارات، بحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ.



وأشار إلى أنه سيتم إصدار أرقام جلوس المتقدمين لاختبارات الثانوية العامة خلال الأيام القليلة المقبلة.