الإثنين, 04-مايو-2020 الساعة: 01:32 ص - آخر تحديث: 01:28 ص (28: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يوم‮ ‬الصمود‮ ‬وعام‮ ‬النصر
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
عدن مأساة مدينة وجريمة عدوان واحتلال.. من المسؤول؟!
بقلم/ عبدالعزيز بن حبتور
البحث عن الذات
عبدالرحمن الشيبانى
كهرباء الحديدة.. النجاح يبدا من تنظيم الصفوف
عمار الاسودي
جُنُوح‮ ‬خطير
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
خمس‮ ‬سنوات‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬اليمني
الفريق‮/‬ جلال‮ ‬الرويشان
بعد‮ ‬خمس‮ ‬سنوات‮ ..‬لا‮ ‬حل‮ ‬إلا‮ ‬بإيقاف‮ ‬العدوان‮ ‬
خالد‮ ‬سعيد‮ ‬الديني
العطار .. في رحاب الخالدين
بقلم: عبيد بن ضبيع
أمام قيادتنا التنظيمية..!!
توفيق الشرعبي
لرئيس المؤتمر.. لا تتركنا في منتصف الطريق
د‮. ‬علي‮ ‬محمد‮ ‬الزنم‮
أخبار
المؤتمر نت - تختبر مجموعة من الباحثين الطبيين، ما إذا كان أكسيد النيتريك المستنشق، يمكن أن يساعد في علاج مرضى "كوفيد 19" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة عشرات الآلاف

الفياجرا... أمل جديد للتخلص من "كوفيد-19" والتحصن ضده

المؤتمرنت -
الفياجرا... أمل جديد للتخلص من "كوفيد-19" والتحصن ضده
تختبر مجموعة من الباحثين الطبيين، ما إذا كان أكسيد النيتريك المستنشق، يمكن أن يساعد في علاج مرضى "كوفيد 19" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة عشرات الآلاف حول العالم.

وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، تهدف مجموعة من الدراسات والتجارب السريرية الجارية في مستشفى ماساتشوستس العام إلى معرفة ما إذا كان هذا العلاج يمكن أن يساعد في إنقاذ المرضى، وعدم الإضطرار إلى التنبيب في مداواة المرضى وربما حتى تحصين العاملين في مجال الرعاية الصحية.

حتى الآن، لا توجد لقاحات معروفة أو أدوية محددة مضادة للفيروس الجديد، لكن العلماء في أنحاء العالم يحاولون تسريع العمل على إنجاز علاج فعال. يقول مسؤولو الصحة الأمريكيون إن تطوير لقاح سيستغرق ما بين 12 إلى 18 شهرًا على الأقل.

أكسيد النيتريك هو غاز عديم اللون ولا طعم له وقصير المفعول يوسع الأوعية الدموية في الرئتين عند استنشاقه، وكثيرا ما يستخدم كخط أول لعلاج الأطفال المبتسرين المحرومين من الأكسجين. يتكون من جزء واحد من النيتروجين وجزء واحد من الأكسجين - الغازان الأكثر شيوعًا في الغلاف الجوي.

في عام 1998، حصل عالم الأدوية لويس إيجنارو على جائزة نوبل للكشف عن أكسيد النيتريك كجزيء إشارة في نظام القلب والأوعية الدموية. تمت الموافقة عليه لاحقًا من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في عام 1999 واستخدمه الأطباء لمجموعة واسعة من الحالات المرضية منذ ذلك الحين.

في التسعينيات، لعب أكسيد النيتريك أيضًا دورًا مركزيًا في تطوير عقار الضعف أو الاختلال الوظيفي "الفياجرا"، حيث أن المكون الرئيسي للحبوب الزرقاء، السيلدينافيل، يجعل تأثير الاسترخاء من أكسيد النيتريك في الجسم أكثر قوة ويزيد من تدفق الدم.

وقال ستيوارت هاريس، الطبيب المعالج في مستشفى ماساتشوستس العام، إن أربع دراسات جارية لاستكشاف ما إذا كان من الممكن استخدام أكسيد النيتريك المستنشق لعلاج الفيروس التاجي الجديد.

وأضاف هاريس أن المستشفى يبحث في بعض النتائج المختلفة، بما في ذلك محاولة إبقاء الناس على قيد الحياة في وحدة العناية المركزة، والعمل على منع المرضى من التنبيب والسعي لضمان عدم إصابة العاملين في الرعاية الصحية بالمرض.

وتابع: يمكن أن تفكر في الرئتين كسوق يجمع بين الهواء والدم. الطريقة التي يُحتمل أن تكون فيها فيروس كورونا قاتلًا، على الأرجح هي إضعاف هذا السوق ومنع الدم من تزويد الجسم بما يكفي من الأكسجين.

وأوضح: "أكسيد النيتريك هو مرخي العضلات الملساء. لذ ، فإن الأوعية الدموية ذات الضغط المنخفض عادة في الرئتين، تسترخي وتساعد على إيصال الدم إلى الأماكن التي يذهب إليها أكسيد النيتريك. وبشكل أساسي، ينتج سوقًا فعالًا حتى تتمكن الرئتان من القيام بعملهما".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: وفاة 35 مصابا بفيروس كورونا في موسكو
رياضة: لاعب كولون ينتقد تعامل ناديه مع إصابات كورونا
فنون ومنوعات: ممثل مصري يكشف عن تحول ابنته إلى ولد
علوم وتقنية: انتبه.. الفيروس المراوغ يحب "الزحمة"!
عربي ودولي: وباء كوفيد-19 يتفشى في السجون الأمريكية
محافظات: إغلاق ثلاث آبار مياه بأمانة العاصمة
أخبار: الارصاد يحذر مجدداً المواطنين من تدفق السيول
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي آل الزويدي وآل عقيل
مجتمع مدني: كيف تعزز جهاز المناعة لديك لتجنب كورونا؟
فنون ومنوعات: محاولة جريئة للهروب من سجن برازيلي
أخبار: الصحة العالمية تحذر من "تأثير مدمر" لكورونا في اليمن
عربي ودولي: دولة عربية تسجل "صفر إصابة" بفيروس كورونا
رياضة: ريال مدريد يحدد موعد العودة إلى التدريبات
عربي ودولي: كورونا يودي بحياة 242 ألف شخص في العالم
عربي ودولي: أكثر من 240 ألف وفاة بكورونا في العالم
مجتمع مدني: تحذير.. خطر غير متوقع للأقنعة الطبية
علوم وتقنية: دراسة تكشف طريقة جديدة لانتقال العدوى بكورونا
أخبار: صنعاء.. دعوات للالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا
أخبار: ابوراس يعزي القيادي المؤتمري علي محمد صوعان
عربي ودولي: 130 نائبا بريطانيا يطالبون بفرض عقوبات على الاحتلال الاسرائيلي
علوم وتقنية: دواء ريمديسيفير.. هل يكون علاج كورونا؟
أخبار: منظمة تعتزم تقديم ألف سرير و400 جهاز تنفس لليمن
أخبار: شرف: استهداف منفذ عفار جريمة تضاف لسجل العدوان الإجرامي
أخبار: رصد 69 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة
علوم وتقنية: علماء يؤكدون: 3 سيناريوهات لكورونا وهذا الأسوأ!
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020