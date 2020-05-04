المؤتمرنت -

3 جرحى بغارات عدوانية وخرق هدنة الحديدة

استمرت خروقات قوى العدوان بمحافظة الحديدة، واستهدف الطيران عدداً من المحافظات ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص وتدمير الممتلكات العامة والخاصة خلال الـ 72 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان بلغت 245 خرقاً بينها تحليق لعدد من الطائرات التجسسية في أجواء حيس والدريهمي والجاح.



وأشار المصدر إلى تضرر ممتلكات المواطنين في قرية الدحفش بأطراف مدينة الدريهمي المحاصرة نتيجة استهداف قوى العدوان لها بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، كما استهدفت أماكن متفرقة من شارع الـ50 وما جاوره.



وقصفت قوى العدوان بثماني قذائف مدفعية كيلو 16 بالتزامن مع تمشيط مكثف بمختلف أعيرة الرشاشات .



وذكر المصدر أن طيران العدوان استهدف جمرك عفار بمحافظة البيضاء بعدد من الغارات ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص من سائقي الشاحنات واحتراق 11 شاحنة بالكامل كانت تحمل مواد غذائية .



وشن الطيران أربع غارات على منطقة قانية بالمحافظة.



وفي محافظة صعدة أفاد المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية.



ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان شن خمس غارات على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، وغارتين على مديرية صرواح بمحافظة مأرب.