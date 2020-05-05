الثلاثاء, 05-مايو-2020 الساعة: 01:59 ص - آخر تحديث: 01:52 ص (52: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يوم‮ ‬الصمود‮ ‬وعام‮ ‬النصر
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
الدائمة‮ ‬الرئيسية‮.. ‬عام‮ ‬على‮ ‬الانتصار‮ ‬للقيم‮ ‬والمبادئ‮ ‬الميثاقية‮ ‬
راسل‮ ‬القرشي‮
يحق‮ ‬للمؤتمريين‮ ‬الافتخار
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
عدن مأساة مدينة وجريمة عدوان واحتلال.. من المسؤول؟!
بقلم/ عبدالعزيز بن حبتور
البحث عن الذات
عبدالرحمن الشيبانى
كهرباء الحديدة.. النجاح يبدا من تنظيم الصفوف
عمار الاسودي
خمس‮ ‬سنوات‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬اليمني
الفريق‮/‬ جلال‮ ‬الرويشان
بعد‮ ‬خمس‮ ‬سنوات‮ ..‬لا‮ ‬حل‮ ‬إلا‮ ‬بإيقاف‮ ‬العدوان‮ ‬
خالد‮ ‬سعيد‮ ‬الديني
العطار .. في رحاب الخالدين
بقلم: عبيد بن ضبيع
أمام قيادتنا التنظيمية..!!
توفيق الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - تسبب سقوط منزل في حي مسيك بمديرية شعوب بأمانة العاصمة نتيجة استمرار هطول الأمطار إلى إصابة ثلاثة أطفال

جرحى بانهيار منزل في صنعاء جراء أمطار غزيرة

المؤتمرنت -
جرحى بانهيار منزل في صنعاء جراء أمطار غزيرة
تسبب سقوط منزل في حي مسيك بمديرية شعوب بأمانة العاصمة مساء أمس نتيجة استمرار هطول الأمطار إلى إصابة ثلاثة أطفال بإصابات متفاوتة.

وأوضح مدير مديرية شعوب مهدي عرهب أنه فور تلقي عمليات المديرية بلاغاً بسقوط منزل بحي مسيك الجنوبية، توجهت فرق الإنقاذ للمنزل لإنقاذ أفراد الأسر المتضررة في الدور الأول والثاني وإسعاف المصابين إلى أحد المستشفيات.

وأكد أنه تم نقل بقية أفراد الأسر إلى مكان آخر وتقديم الرعاية اللازمة لهم .. مشيداً بجهود مكتب الأشغال وأهالي حي مسيك ودورهم في إنقاذ الأسر المتضررة من تحت أنقاض المبنى.

فيما أشار مدير أشغال شعوب المهندس عبده حديد إلى أن المنزل المنهار يقع بجوار مسجد مسيك وهو من المباني الشعبية القديمة، يتكون من دورين ويقطن فيه عدد من الأسر بجانبه منزلين ظهرا فيهما التصدع والشقوق، ما يجعلهما عرضة للسقوط في أي لحظة، بحسب وكالة سبأ.

وأكد حرص إدارة الأشغال بالمديرية، على القيام بدورها في رفع مخلفات المبنى وجمع الأثاث، بحضور المعنيين بالمكتب.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: تأثير غريب وغامض لكورونا يحيّر الأطباء
قضايا وآراء: الدائمة‮ ‬الرئيسية‮.. ‬عام‮ ‬على‮ ‬الانتصار‮ ‬للقيم‮ ‬والمبادئ‮ ‬الميثاقية‮ ‬
قضايا وآراء: يحق‮ ‬للمؤتمريين‮ ‬الافتخار
علوم وتقنية: كيف تقوي رئتيك بوجبة سحور تجهيزها في 5 دقائق
فنون ومنوعات: العلماء يكشفون أين تذهب القطط المنزلية ليلا
اقتصاد: الدولار يرتفع وسط مخاوف من الحرب التجارية
رياضة: برشلونة مستعد للتخلي عن 9 نجوم
علوم وتقنية: أول صور تفصيلية تظهر شكل فيروس كورونا
أخبار: إصابات كورونا في العالم تتجاوز 3.5 مليون
عربي ودولي: 1450 وفاة جديدة بكورونا في أميركا
علوم وتقنية: دراسة تكشف كيف أصاب كورونا الملايين من البشر
أخبار: الأرصاد يحذر من السيول والصواعق الرعدية
أخبار: 3 جرحى بغارات عدوانية وخرق هدنة الحديدة
عربي ودولي: وفاة 35 مصابا بفيروس كورونا في موسكو
رياضة: لاعب كولون ينتقد تعامل ناديه مع إصابات كورونا
فنون ومنوعات: ممثل مصري يكشف عن تحول ابنته إلى ولد
أخبار: نقص فيتامين D ونسبة الوفاة بكورونا.. هل هناك علاقة؟
أخبار: الفياجرا... أمل جديد للتخلص من "كوفيد-19"
أخبار: 7 غارات لطيران العدوان على مأرب والجوف
أخبار: تأجيل الامتحانات العامة باليمن حتى إشعار آخر
أخبار: انتهاكات قوى العدوان في الحديدة بلغت 109 خروقات
علوم وتقنية: انتبه.. الفيروس المراوغ يحب "الزحمة"!
عربي ودولي: وباء كوفيد-19 يتفشى في السجون الأمريكية
محافظات: إغلاق ثلاث آبار مياه بأمانة العاصمة
أخبار: بن حبتور يناقش مع غراندي دعم اليمن لمواجهة كورونا
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020