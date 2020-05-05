المؤتمرنت -

جرحى بانهيار منزل في صنعاء جراء أمطار غزيرة

تسبب سقوط منزل في حي مسيك بمديرية شعوب بأمانة العاصمة مساء أمس نتيجة استمرار هطول الأمطار إلى إصابة ثلاثة أطفال بإصابات متفاوتة.



وأوضح مدير مديرية شعوب مهدي عرهب أنه فور تلقي عمليات المديرية بلاغاً بسقوط منزل بحي مسيك الجنوبية، توجهت فرق الإنقاذ للمنزل لإنقاذ أفراد الأسر المتضررة في الدور الأول والثاني وإسعاف المصابين إلى أحد المستشفيات.



وأكد أنه تم نقل بقية أفراد الأسر إلى مكان آخر وتقديم الرعاية اللازمة لهم .. مشيداً بجهود مكتب الأشغال وأهالي حي مسيك ودورهم في إنقاذ الأسر المتضررة من تحت أنقاض المبنى.



فيما أشار مدير أشغال شعوب المهندس عبده حديد إلى أن المنزل المنهار يقع بجوار مسجد مسيك وهو من المباني الشعبية القديمة، يتكون من دورين ويقطن فيه عدد من الأسر بجانبه منزلين ظهرا فيهما التصدع والشقوق، ما يجعلهما عرضة للسقوط في أي لحظة، بحسب وكالة سبأ.



وأكد حرص إدارة الأشغال بالمديرية، على القيام بدورها في رفع مخلفات المبنى وجمع الأثاث، بحضور المعنيين بالمكتب.