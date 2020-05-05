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نظام غذائي يعزز مناعة كبار السن ضد كورونا

بعد سن 65، يصبح جهاز المناعة في جسم الإنسان أضعف مما كان عليه وبالتالي يصبح المرء عرضة للعديد من المشاكل الصحية. يساعد الجهاز المناعي الذي يعمل بشكل جيد على إزالة الأجسام الغريبة والخلايا الخبيثة من الجسم ويساعد على تنظيم الاستجابات المناعية ضد المحفزات الخارجية غير الضارة مثل الطعام أو أنسجة الجسم.



وبالنسبة لكبار السن، فإن تعزيز جهاز المناعة يشمل نظامًا غذائيًا جيدًا ومتوازنًا يحتوي على أعشاب وتوابل غنية بفيتامينات ومعادن معينة، والتي بدورها يمكن أن تساعد في بناء آلية دفاع قوية وقادرة ضد العدوى والأمراض، وفقا لما نشره موقع Boldsky الأميركي.



مع تزايد وطأة جائحة فيروس كورونا، أشار خبراء الصحة إلى ضرورة الالتزام بمعايير النظافة الشخصية مثل غسل اليدين بشكل متكرر، كما أنه من المهم بنفس القدر تحسين المناعة، خاصة لكبار السن الذين ينتمون إلى الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة بكوفيد-19. ويمكن تحسين المناعة لدى من تزيد أعمارهم عن 65 عاما من خلال نظام غذائي يحتوي على العناصر التالية:



1. الأرز البني:



يحتوي الأرز البني على العديد من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية القوية، والتي يمكن أن تساعد في دعم وظيفة جهاز المناعة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأرز البني غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على محاربة الجذور الحرة التي تسبب الضرر لجهاز المناعة والصحة العامة.



2. البطاطا الحلوة:



تتميز بأنها غنية بالبيتا كاروتين وفيتامين A، والبطاطا الحلوة مليئة بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تفيد الجهاز المناعي لدى كبار السن.



3. السبانخ:



تغذي السبانخ الجسم بفيتامين C، والعديد من مضادات الأكسدة وبيتا كاروتين. كما تتميز السبانخ باحتوائها على فيتامين K، مما يجعلها اختيارًا ممتازًا في نظام غذائي يعزز المناعة لدى كبار السن.



4. البيض:



يمد البيض الجسم بالبروتينات والفيتامينات، التي يمكن أن تساعد في تعزيز جهاز المناعة، ويتم تعريف البيض بأنه مخزن للفيتامينات والمعادن الضرورية لتحسين جهاز المناعة للجميع على حد سواء.



5. الزبادي: يمكن أن يساعد تناول الزبادي في تقوية الجهاز الهضمي، مما يساعد على منع أمراض الجهاز الهضمي. يوفر الزبادي كميات مناسبة من البروبيوتيك (البكتيريا الجيدة) التي تساعد على تدمير البكتيريا السيئة في المعدة وبالتالي يدعم جهاز المناعة لكبار السن.



6. الأعشاب والتوابل:



يمكن أن يساعد تناول الأعشاب والتوابل مثل الكركم والزنجبيل الجسم على مكافحة العدوى والإصابة بالأمراض. ويمكن أن يساعد ذلك أيضًا في إصلاح الخلايا التالفة وتقوية قدرة المرء على العمل بشكل جيد. كما تعتبر القرفة والأوريغانو إضافات صحية يمكن أن تعزز وظيفة الجهاز المناعي.



7. بروتينات خالية من الدهون:



تشمل قائمة البروتينات الخالية من الدهون الدجاج منزوع الجلد وقطع اللحم البقري الخالية من الدهون والسلمون وفول الصويا. تشير الدراسات العلمية إلى أن البروتينات الخالية من الدهون والغنية بأوميغا-3 تدعم نظام المناعة بالإضافة إلى تعزيز وظائف المخ وصحة القلب والأوعية الدموية.



8. الماء:



يجب على كبار السن شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا للحفاظ على رطوبة الأغشية المخاطية وتقليل فرصة الإصابة بالأنفلونزا أو نزلات البرد. ويساعد الحفاظ على ترطيب الجسم وظيفة جهاز المناعة.



نصائح مهمة لكبار السن

ينصح الخبراء بضرورة اتباع كبار السن نظاما غذائيا متوازنا، جنبًا إلى جنب مع ممارسة التمارين الرياضية والحصول على قسط من النوم الصحي، من أجل تقليل مخاطر الإصابة بنزلات البرد.



ويمكن أن تقلل هذه النصائح من احتمالات الإصابة بضرر ناتج عن التهابات الجهاز التنفسي والتهاب المفاصل الروماتويدي والإبصار أو يبطئ تدهور هذه الحالات بين كبار السن.



وكالات