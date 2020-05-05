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المؤتمر نت - تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن عدوى فيروس كورونا المستجد في العالم حاجز 250 ألف شخص

أكثر من ربع مليون وفاة بكورونا في العالم

المؤتمرنت -
أكثر من ربع مليون وفاة بكورونا في العالم
تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن عدوى فيروس كورونا المستجد في العالم حاجز 250 ألف شخص، وفق حصيلة وضعها موقع روسيا اليوم، الاثنين استنادا إلى مصادر رسمية.

وسجلت في العالم، حتى مساء الاثنين، 3611337 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 250125 وفاة (6.9%) و1171046 شفاء (32.4%).

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بـ1199122 حالة وحصيلة الوفيات جراءه بـ69035 حالة.

وتأتي إسبانيا في المركز الثاني من حيث الإصابات بـ248301 حالة والرابعة من حيث الوفيات الناجمة عن المرض نفسه بـ25428 حالة.

وتحتل إيطاليا الموقع الثالث من حيث عدد الإصابات بـ211938 حالة والمركز الثاني من حيث ضحايا الجائحة بـ29079 حالة.

وتعتبر بريطانيا الدولة الرابعة عالميا من حيث الإصابات بـ190584 حالة والثالثة من حيث المتوفين بـ28734 حالة.








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